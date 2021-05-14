政務官李百全治下的香港電台，上周五發出內部通告，公佈再有高層調動。上月底在港台節目《千禧年代》內宣佈不再擔任主持的電台行政及發展組社區參與廣播服務節目總監葉冠霖，獲擢升為署理機構傳訊及節目標準總監。據了解，葉已成為由李百全成立、被內部諷刺為「港台九男女」的編輯委員會成員；原本的機構傳訊及節目標準總監韋佩文，則獲擢升為署理電視及機構業務總監（電視）。

據港台內部通告，葉、韋的新崗位均在本周一（10日）起生效，直至另行通知。翻查政府電話簿，未有顯示二人為署任。韋佩文電視部總監一職原本由陳俊樂擔任，但上月中陳俊樂獲調升為署理助理處長（電視及機構業務），頂替請病假至8月的區麗雅掌管電視部，惟陳在政府電話簿上同樣沒有顯示為署任。

至於上月底以家庭理由請辭的周國豐，其助理廣播處長（電台及節目策劃）一職，本周一起由製作總監李慶華接替至另行通知。政府電話簿上有顯示李為署理助理廣播處長。

憂韋佩文兼任公共事務組總監「滅門」

綜合港台消息，內部仍不清楚區麗雅到底是已離職還是仍在放病假，亦不清楚陳俊樂是否已經「坐正」，「到而家都仲係一個謎」。有港台中人說，電視部公共事務組總監王祿霞將在月底離任，屆時會否由韋佩文「兼任」亦是未知之數，擔心若然屬實，公共事務組將等同「滅門」。

另一消息人士形容，整個人事調動十分可疑，區麗雅表面是放假，「但係放假放到其他人好似坐梗晒咁就好可疑」。翻查資料，韋是電台出身，後來擢升為製作事務經理，至伍曼儀去年底退休，韋獲調至傳訊部總監一職。消息指，韋沒有做過電視的經驗，就連「一滴」新聞或公共事務的背景都無，「只係短短半年，而且中間仲有兩個月係新貴治下，咁就可以升到controller（電視總監）」。

《蘋果》正向新任傳訊部總監葉冠霖及韋佩文查詢事件。

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