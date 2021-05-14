有市民前年10月發起九龍大遊行，多達35萬人參與，而警方在驅散人群時出動水炮車清場。一名18歲男學生被指於旺角辱罵及掌摑警員，被控在公眾地方作出擾亂秩序行為及襲警罪，案件今於九龍城法院續審。辯方盤問警員時指出，被告事後到醫院驗傷，證實身上有多達9處傷勢，惟警員否認被告的傷勢是案發當晚造成。另一名聲稱遇襲警員供稱，被告曾與他拉扯警棍，他成功將警棍取回後，右肩突然感到劇烈痛楚，相信是在與被告糾纏時造成。

被告陳秉臻（現年19歲）報稱為學生，控罪指他於前年10月20日在彌敦道與窩打老道交界公眾地方作出擾亂秩序行為，意圖激使他人破壞社會安寧，另被控襲擊兩名分別警員18423陳文道及警員6185何俊傑。據悉，被告為應屆文憑試考生，辯方昨指被告被捕後分別於警車上及警署內遭警員掌摑，又被迫簽署招認口供。

聲稱遇襲的警員18423陳文道今繼續作供，辯方盤問時指出，被告根本從未說過「死黑警！夠膽過嚟隻揪呀！」等語，亦從未主動拍陳姓警員的頭盔，而被告遭制服時只因掙扎，才與警員產生碰撞，並非意圖作出攻擊。陳姓警員不同意辯方說法。

警員承認被告挑釁前有同袍大叫「毅進仔都叻過你呀」

辯方續指，被告事後曾到醫院驗傷，醫生診斷指被告身上有9處傷勢，包括頭部有擦傷、耳朵有0.5釐米的裂傷，手上有紅斑。辯方問陳姓警員是否同意被告的傷勢在案發當晚造成，陳不同意。

裁判官鄭念慈則指，現場片段顯示有警員大叫「照住你呀！最型係你呀！」、「毅進仔？毅進仔都叻過你呀！」鄭官問陳，被告是在上述事件發生前抑或發生後挑釁警方，陳思考一會稱被告是在事件發生後才挑釁。

另一名受襲擊警6185何俊傑出庭作供，指當時看見被告站於前方叫囂，形容他情緒激動，以粗言挑釁警方，又用手部動作示意警員上前。其後陳姓同袍上前要求被告展示身份證，惟被告不斷後退，更上前拍打陳的頭盔。

何見狀立即以警棍指著被告，喝令被告停手。惟被告捉著警棍大力拉扯，導致何失去平衡。惟何仍然捉著警棍，不讓被告搶走警棍，其間大叫：「你搶警棍！」

最終何成功扯回警棍，他一邊揮舞警棍，一邊後退，並未打中被告。何卻突然感到右肩有劇烈痛楚，他解釋應是與被告糾纏時拉傷。何於行人路上休息，並看見被告已遭同袍制服。

【案件編號：KCCC532/20】

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