【本報訊】政府早前推出疫苗氣泡，本周三起放寬已完成接種疫苗人士入境檢疫安排。有在外地完成接種疫苗的港人本月初返港，但因政策不設追溯期，故須維持21日隔離檢疫，事主批評政策荒謬，反問是否歧視早回港的市民。民主黨斥有關做法無抗疫邏輯，已去信食衞局促一視同仁。

袁海文：政策設計有問題

陳先生與兒子今年2月及4月在美國完成接種兩劑莫德納疫苗，回港前曾多次致電政府查詢放寬措施，但無人明確答覆政策是否有追溯期。他本月初回港，上周五致電衞生署查問是否符合放寬資格，惟前日獲衞生署職員確認政策無追溯期，並說「你可以再經常打電話嚟問，因為政策成日都變」。他批評部門職員連日來答覆含糊，有衞生署職員更說：「5月12日生效嘅疫苗氣泡關你咩事？」令他大感無助。他不明政策為何不包括5月12日前已回港及完成接種兩劑疫苗人士，「係咪歧視早返香港嘅人？」他斥情況如同被政府官員剝削自由。

民主黨袁海文批評當局不設追溯期的做法無抗疫邏輯，反映政府由政策設計及與前線溝通等均存有問題，「有啲前線覺得常理上係得，（實際政策）咁樣做又唔得」。他促政府容許本月12日前已接種疫苗的回港人士同樣適用縮短隔離期的政策。

上月28日於美國已完成接種莫德納疫苗的C小姐（化名）向本報投訴，她本月5日回港探親，連日向衞生署職員查詢，至前日才確定政策不設追溯期。她認為現時政策變成一些較遲抵港、接種兩劑疫苗人士可比她更早完成檢疫，批評不公道及荒謬。衞生署回覆指正了解查詢事宜。

食衞局回覆，早前已刊憲更新《若干到港人士強制檢疫規例》（599C章）等規例，指明新的登機、檢疫及檢測安排，本周三起生效，適用於當日起抵港人士，有關安排不設追溯期。