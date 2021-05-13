【本報訊】談判人員警司林景昇（圖）庭上曾形容與梁凌杰談判進展良好，甚至認為梁的種種舉動不似有「自殺」之意。林直指若梁有自殺意圖，不會接過樽裝水飲用，因他不會如此關心其生理狀況；而且梁當時自攜杯麵及茶等糧水，亦似是為危站時與警方拉鋸作準備。

警司林景昇稱當時與危站的梁談判近個多小時後，梁曾表示有意離開危險位置，惟之後再陷入沉默。至晚上近9時，林再次問梁會否考慮離開時，也問梁喝不喝水，梁點頭示意。林遂將一支水掟給梁，梁從地上拾起並打開樽蓋飲用。林當時認為這顯示談判進展良好。

指接水樽證關心生理狀況

對於梁曾接過水樽並飲水的舉動，林直言「自殺」與「接水」行為並不脗合，因若一個人有計劃自殺，不會如此關心其的生理狀況。

裁判官高偉雄亦順勢指出，警方事後在梁的財物中，發現了一些杯麵及飲品，疑為他在較早前在便利店購買，追問林若在這情況下，如何判斷梁的心態是想自殺抑或希望表達訴求？

林指出，他曾處理一些參與工業行動並在高處危站的個案，根據經驗，當事人預先買好糧食，可能會預備僵持十數個小時，「真正會自殺嘅風險低咗啲」。

林景昇一再強調事態發展超出他的預期，又形容今次的情況是「20年談判經驗中第一次發生」。

案件編號：CCDI481/19