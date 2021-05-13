今日本港錄得首宗由衞生署檢疫政策揪出的L452R變異病毒株個案後，食物及衞生局晚上隨即宣佈，已於5月12日凌晨收緊入境檢疫政策，即日起抵港者不論來自任何地區，均要在抵港的第三天接受檢測；之後才按出發地區風險高低，做多一至三次檢測。檢疫期則維持最短7天、最長21天。而因應檢疫酒店的風險仍高，政府已建議該些酒店降低入住率降至80％或以下，及要在每一樓層安裝空氣淨化器。而酒店也會提醒入住者，在開門或進行咽喉和鼻腔合併拭子採樣之前，須關閉所有窗戶。而酒店員工亦已由每隔14天進行一次檢測改為每隔7天檢測一次。

另外，在華大基因連番出錯後，食物及衞生局亦披露，已向兩間檢疫酒店的檢測承辦商（即華大基因及Prenetics），實施新的合約條款。除了早前公佈、要求所有採樣員均為有感染控制經驗的護士外，亦需安排一名具有3年管理經驗的醫生、護士或專職人員，擔任採樣主管，確保採樣過程符合衞生署要求。

承辦商需成立「內部質量保證審核小組」

此外，新的合約條款也要求承辦商成立「內部質量保證審核小組」，定期評估前線員工的技巧和知識、每2周提供「技能鞏固訓練」；及就人員資格、培訓紀錄、服務日誌及內部質量保證審核結果等撰寫詳細報告。如承辦商未能符合所有要求，政府可隨時終止有關合約，並禁止將來競投同類型合約。

事有湊巧，《蘋果》早前報道，衞生署3月4日分別向華大及Prenetics，批出分別價值1.63億元及1.61億元的合約，購買他們的檢測服務，每份合約包含96萬個樣本。兩份合約今日均離奇「消失」於政府物流署的招標結果網頁。

新合約條款精神終與《準則》一致

而比對政府的新合約條款精神，與本港絕大部份醫務化驗所均有獲得、華大卻沒有的香港實驗所認可計劃（HOKLAS）《實驗所認可技術準則（醫務化驗所）》，發現政府的新合約條款，終於與《準則》要求化驗所就每宗技術事故及「不符合項」，做好詳細紀錄、糾正問題成因的精神一致。

《準則》指：「只作出矯正而不採取恰當的糾正措施是徒勞無功的，因為只要不符要求情況的成因仍然存在，不符要求情況定必再發生。」例如實驗室操作員未能勝任工作，表面上的根本成因可能是培訓不足，但真正的根本成因，卻是提供培訓的導師未能勝任工作。所以只解決眼前問題，導致同樣事故之後再發生，則被視為糾正措施無效。

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