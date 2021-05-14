台灣《蘋果日報》18年的輝煌歲月，終敵不過時代巨輪，將於本月18日（下周二）起停刊。壹傳媒主席葉一堅是《台蘋》的「開荒牛」，他坦言，《台蘋》曾是全台銷量最勁的報章，更是台灣首份全彩的綜合報紙，紙本要停刊，百般不捨，「唔係我哋要執，係時代巨輪要執，都冇辦法啦」。堅哥坦言，現時每個人都在手機獲取資訊，「手機太犀利，紙媒生存唔到」，紙本停刊後，會集中資源發展蘋果新聞網。

18年前《台蘋》在台灣創刊，是全台首份全彩的綜合報紙，其報道特色，改變了台灣的傳媒生態。葉一堅接受香港《蘋果日報》訪問時坦言，「2003年《台蘋》創刊時正值沙士，到今天COVID-19，咁啱又宣佈（紙本）執笠……梗係唔捨得，日日返工見同事多過見老婆仔女」。

昔日銷量高不愁無廣告客 地產商聲言封殺後「仆返來」

在台灣掌舵的歲月，堅哥至今仍難以忘懷，「搬過來時殺到佢哋（其他報紙）一仆一碌，好過癮㗎嘛……嗰時AC Nielsen一出，（《台蘋》銷量）第一就全場食200蚊台幣便當，每一季啲同事就等住AC Nielsen個結果」。他又憶述，當時《台蘋》銷量高，不愁沒有廣告客戶，地產商、零售商戶反而搶住在《台蘋》落廣告，「舉個例好似台灣地產商，你知我哋（報道）好容易得失地產商，然後話封殺，但隔咗兩個星期、一個月，（地產商）仆返來」。

《台蘋》紙本走向終結，堅哥引用孔尚任《桃花扇》名句：「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」，亦慨嘆《台蘋》敵不過時代巨輪，「唔係我哋要執，係時代巨輪要執，都冇辦法啦……我諗住我死先過佢（《台蘋》），點知佢死先過我」。他又稱，時代變遷，人人手機在手，加上廣告收入大跌及轉移至社交媒體，「理智啲咁諗，真係撐唔落去，冇理由真金白銀係咁蝕，但你又諗唔到方法，有一個新idea去救返間報紙……如果我哋撐到落去都撐落去，但真係撐唔落去」。

前攝記：《台蘋》衝擊當地文化 搵發行都有困難

前攝影記者李家皓於2003年《台蘋》創辦時，曾與一批香港《蘋果日報》同事借調去台蘋工作。他回憶道，台港兩地民風不同，當年部份台媒做新聞，習慣議員、記者、官員、警員幾個持份者一起傾、互相溝通新聞出街版本，但香港記者跑新聞不會「黐得咁多」，相對獨立工作。而台灣媒體立場藍綠分明，《台蘋》的出現，令行家如臨大敵，其出現也衝擊了台灣本土文化，故好多人都不喜歡《台蘋》，公司當年連找發行等都十分困難。

他指《台蘋》創辦初期在台北、台中、高雄三地印刷，3個地方都有不同版面，香港的同事就分別去三地向台灣同事講學，引入香港做新聞的風格，在同事的努力下克服種種困難。李認為，《台蘋》立場算中立，也有一班優秀的行家跑新聞，隨資訊發達、開放，台灣人對資訊的需求也日漸提升，終令《台蘋》成功打入市場立足台灣，《台蘋》好不容易才有今時今日的地位，如今不再出紙本，他認為是台灣讀者的損失。

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