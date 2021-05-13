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八方噚日寫行會成員葉劉淑儀話，相信特首林鄭月娥一定爭連任，其實林鄭潛在挑戰者、前特首梁振英近排已開始發功，不斷喺社交網寫文為港府施政「出謀獻策」，噚日佢又講返老本行土地供應，仲拍片重提喺郊野公園邊陲建屋，暗批林鄭政府中止相關研究，令香港房屋問題持續惡化。

暗寸煞停郊野建屋大計

其實梁振英之前借立法會傾改善施政問題，佢已經喺facebook寫文話「變革，由政府職能權責開始」，話要先講政府重組架構，講明係「拋磚引玉」介紹想法，之後再寫文提倡成立文化局同青年事務局。

噚日佢又用中英文拍短片，提出喺大欖郊野公園邊陲撥出不多於100公頃土地，興建約兩至三萬個居屋單位，然後以收回開發土地同建築成本價錢，即呎價6,000蚊出售。佢標榜自己出任特首時，喺最後一份《施政報告》建議過用郊野公園內小量邊陲地帶起公營房屋同非牟利老人院，但半年後政府換屆，新一屆政府中止有關研究，令香港房屋問題持續惡化，點睇都係暗批林鄭政府。

八方左睇右睇，呢啲建議越睇越似參選特首嘅政綱，似乎話梁振英已經開始熱身，相信冇乜人會懷疑。不過，梁振英又似乎對林鄭唔太差喎，好似噚日係林鄭牛一，作為林鄭嘅前上司，梁振英同一日上載自家種桃收成嘅圖片，仲話「送給所有今天生日的朋友」，猶如隔空幫林鄭賀壽。桃有吉祥象徵，寓意長壽，所以最啱送畀老人家祝壽，不過原來送桃亦可以象徵男女愛慕之情，咁究竟梁振英送桃係邊一個意思呢？

李八方