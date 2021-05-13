日前爆出集體食物中毒的竹篙灣隔離營，被揭發膳食質素極其惡劣，不但以「粟米肉磚飯」招呼檢疫人士，也無視部份宗教信仰人士需要，向其送上豬肉等食物。飯盒供應商還表示，在「價低者得」的情況下，犧牲食物質素是「無可避免」。

據立法會秘書處2017年《政府的外判制度》研究，外判合約服務在香港主權移交後一直上升，在2002至2012的十年間，上升幅度高達47%，以非工程類合約為主，佔超過八成。歷年來最為人詬病的就是「價低者得」的選擇承辦商模式。承辦商為求中標，壓縮開支，特別是在僱員薪酬方面，只要配合法定最低工資條件，政府亦無從挑戰，變相鼓勵僱主以最低條件招聘員工，此消彼長下，較具服務質素的承辦商就被排除在外，助長「劣幣」進入市場。

那邊廂，經常被視作競爭對手的新加坡，其政府在採購時的決策，雖然同樣有考慮價格為中標條件，但更為着重質素，會按「價格與質素方法」作評審，而且質素是佔七成比重，價格只佔三成，同時引入「全國工資理事會」的年度加薪建議作選標時的參考原則，反觀香港在廿多年來，一直價錢至上，即使在勞工被剝削、承辦商服務質素參差的情形下，仍然以價格為首要考慮，佔評分標準達六至七成。

割喉競爭趕走有口碑承辦商

過往不少服務承辦商，甚至在完成服務合約而未能續標時，公然利用「逼簽辭職信」、威嚇等形式欺壓僱員，逃避支付僱員的遣散費、長期服務金等，例如2018年海麗邨清潔工罷工事件，即使事件經勞工處介入、傳媒報道後，相關公司仍可以在其他政府部門（尤其房屋署）投得新的合約，主要原因是再多的懲罰條件，也敵不過價低者得的吸引力。

再以2020年初的口罩荒為例，在全球恐懼新冠肺炎的威脅下，港府依然故我，利用其引以為榮的「價低者得」原則採購口罩，不單無法解決市民燃眉之急，連作為政府「自己人」的葉劉，也禁不住斥責物流署的行為愚蠢。在一罩難求的情況下，誰又會以低廉的成本為港府製造5,700萬個口罩？而物流署更在今年年初被發現購入6,000多萬個問題口罩，足見其不單思維老舊，更是監管不力。

若真的按政府《政府的外判制度》引言般，外判服務是為確保服務質素，何以多年來流弊叢生，甚至容忍承辦商以「價低者得」為由，本末倒置地視質素為最低考慮？這不但直接影響服務使用者，亦因割喉式競爭趕走有口碑的服務承辦商，真真正正是「劣幣驅逐良幣」。

家興

自由撰稿人