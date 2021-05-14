前年6月15日反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續。事發當日，時任立法會議員鄺俊宇一度表示欲接觸梁凌杰進行勸說，遭在現場維持秩序的警務人員拒絕。死因裁判官高偉雄昨指示警方聯絡原本不在證人名單中的鄺俊宇出庭作供。鄺沒有就能否說服梁凌杰一事作出評估，只謂：「最大遺憾係由頭到尾都唔可以同佢講到一句說話。」又自言這次是他「人生入面好難受嘅事，我嗰日以為可以平安，係我一個好大嘅遺憾。」

時任立法會議員鄺俊宇今早庭上供稱，庭上多次將梁稱呼作「凌杰」。事發當日中午，鄺正在立法會工作，及至下午3時許，有消息指政府將暫緩逃犯條例修訂工作；同一時間，他接獲市民求助，「有位朋友喺太古廣場4樓出現」，希望他提供協助。鄺認為自己身為社工及立法會議員，到場可能會令情勢緩和，加上事發位置就在附近，因此「一聽到就啟程過去」。

鄺續指，接獲消息時並不知道梁凌杰的身份，但「無論係邊個都唔重要」，只要一個人有輕生念頭，就要施以援手。加上鄺從網上消息知悉，梁在太古廣場掛上橫額，得知他或想「以死明志」，鄺認為「不能接受有人因為呢件事失去生命」，故即使「唔知可以做啲咩，但都去咗先」。

多次處理街坊危站企跳個案 成功勸服事主返回地面

鄺續指，當時他沿海富天橋走到太古廣場時，已有市民在附近圍觀，並遇見同樣緊張事件的律師伍展邦，二人遂一同趕赴現場。

約於下午4時許，二人到達4樓平台，當時警方封鎖了工地外的行人路位置。他在封鎖線外遇見曾在工作上接觸過的一名傳媒聯絡組女警，遂向她表示：「我想過嚟幫手，我係註冊社工，我相信我嘅出現同協助會幫到手。」

鄺描述當時曾透過花叢看見梁的身影。鄺等候約10分鐘後，該女警轉達上司的話，拒絕鄺的請求，並告知鄺指已有談判專家到場處理，又解釋因該處為封鎖範圍，不適合讓他勸說或溝通。

鄺遂請女警再嘗試向上司請示，其間不斷請求女警謂：「繼續幫我爭取，我覺得我可以幫到手。」又謂：「盡量試試啦，總之我會喺度嘅！」女警聞言只回應謂「會留意住個情況」，之後就繼續處理現場情況。

鄺眼見自己應不會獲准與梁見面，留在平台「似乎發揮唔到任何作用」，因此離開平台，並前往太古廣場對面行人路觀察。鄺庭上稱：「至少可以望到佢。」

死因研訊主任問鄺，警方拒絕其會見要求是否合理，鄺則指未能判斷，但自言是社工出身，當日只盼警方能容讓他發揮作用，「幫到啲啲都好」，故對於請求被拒只感到可惜。

指社工知識可助做出適當判斷

鄺透露，自他24歲當選元朗區議員以來，多年來每年接獲逾千宗個案，當中不乏有街坊危站企跳的情況，他試過好幾次與事主溝通，並成功勸服對方返回地面。

鄺又指根據過往經驗，相信如可跟梁展開對話，或會令事件有好的發展。研訊主任接續問鄺，有否想過能成功說服梁，鄺沒有作出評估，只謂：「最大遺憾係由頭到尾都唔可以同佢講到一句說話。」

鄺亦供稱，當日不知梁手上持有其他物品，惟相信無論梁手持甚麼，都不會傷害他。鄺重申：「只想去現場聽佢、見佢。」他接著指社工知識可助他做出適當的判斷，明知有風險，亦只想提供協助，「冇嘢重要得過救人」、「初衷、初心係咁」。

研訊主任再問鄺，有否想過其存在會否引起政治衝突，使情況不受控？鄺則認為在不同情況下，他都是充當緩和與緩衝的角色，又指過往有些警員也會接受他在場協助，甚至向他表示謝意。鄺說：「最大嘅心願，係大家都平安。」、「唔好發生啲咩事，唔值得啊」。

在要求與梁見面被拒後，鄺返回地面，在統一中心附近繼續觀察情況，當時已有市民圍觀。鄺認為「我能夠做嘅嘢就係嗌上去」，他嘗試向4樓大喊：「你冷靜啲，落返嚟先講」，但不奏效，附近途人紛言：「聽唔到㗎，冇反應」。

眼見徒勞無功，鄺在下午約5時折返4樓平台，「睇吓其他方向望唔望到凌杰」，終在封鎖線外距離工地約6米的位置看到梁的背影，「望到都好啊，但發揮唔到作用」。鄺見到梁一直靜止不動，現場有途人朝他大喊，但他沒有回應。

鄺：我處理輕生未試過失手

鄺一直留在現場直至梁墮樓一刻。事發一刻他聽到附近有途人說：「好似跳咗落去」，他形容「事件突然變化」，故聞言馬上跑回地面。當時馬路上放置了消防求生氣墊，鄺在5米外目擊梁跌落在氣墊旁邊。

他形容當時「腦海一片空白」，沉思一會後哽咽道：「喺現場情緒崩潰」，「跪咗喺地下」。他自言：「我處理輕生未試過失手」，這次是他「人生入面好難受嘅事，我嗰日以為可以平安，係我一個好大嘅遺憾」，「一直唔想回應呢一件事」。

鄺在現場得知梁被送往律敦治醫院，便馬上與伍跳上的士趕往醫院。

鄺俊宇原本並不在今次聆訊的證人名單之列，惟庭上證供多次提及他的名字，指他曾到場試圖協助勸說，惟遭警方拒絕。死因裁判官高偉雄昨日散庭前透露，已指示警方聯絡鄺俊宇出庭作供。鄺俊宇昨表示：「這是我可以為凌杰做的最後一件事，我會出庭協助作證。」

【案件編號：CCDI481/19】

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