WhatsApp年初推出的新私隱條款「暫緩」至5月15日生效，不少用戶近日打開WhatsApp時已接到通知，用戶接受新條款後，WhatsApp將跟母公司Facebook分享用戶資料。WhatsApp早前發聲明指，一旦用戶沒接受條款，短訊、通話等功能將逐步被停用。私隱問題年初已觸發網民「移民潮」，不少人陸續由WhatsApp「轉場」去Signal，經濟學家關焯照亦不滿WhatsApp與Facebook共享其個人資料，打算一至兩星期內「移民」Signal。

「唔益佢，點知佢用嚟做咩呀」

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照接受《蘋果》訪問時表示，年初已開始使用Signal，並打算於未來一至兩星期停用WhatsApp。他坦言「轉場」原因是不滿WhatsApp與Facebook共享其個人資料，「唔想佢用我啲個人資料，就係咁簡單。我係轉㗎喇，唔益佢，點知佢用嚟做咩呀」。他稱已通知所有朋友一、兩星期內將轉用Signal，「我要搵人教我back up（備份），搞完就走人！」不過關焯照稱，數日前未有留意WhatsApp新條款生效限期將至，早前在WhatsApp收到相關通知時，已「懵吓懵吓」按下「接受」按鈕。

關焯照稱，身邊不少朋友雖已安裝Signal，惟大部份人仍繼續保留WhatsApp，「唔理㗎喇，佢要搵我咪開Signal或者打畀我，一係SMS我」。關形容自己不是「食餐飯都要影相畀人睇嘅人」，指自己從來不用社交媒體，只是於3、4年前，有友人為方便相約聚餐而建立WhatsApp群組，他才「被迫」安裝WhatsApp。他稱社交媒體對他而言不太重要，相信即使停用WhatsApp，都無阻他與他人溝通。

用戶若不接受條款將無法直接進入程式

WhatsApp早前發聲明指，過去數周用戶已陸續接收通知，讓用戶了解更多關於新私隱條款的資訊，WhatsApp會繼續提醒那些未接受新條款的用戶，並在「數周」（several weeks）後轉變成強制通知，屆時的通知將不再設有「現在不要」 的選擇，而只有「接受」一項。

WhatsApp強調，用戶不會在5月15日限期後，因未接受新條款而被刪除賬戶或無法使用特定功能，但在WhatsApp推送強制通知後，若用戶仍不按下接受掣，便無法再直接進入WhatsApp，只能在接到短訊後，通過手機通知頁面進入短訊回覆，用戶亦可照常接聽語音及視像來電。若用戶「數周」後仍未接受新條款，便無法再使用任何功能，但賬戶會保留，直至變成120天沒有活動的不活躍賬戶為止。

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