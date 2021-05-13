【本報訊】兩名居民組織義工以福袋賄賂深水埗海麗邨居民，要求居民投票給民建聯鄭泳舜。被裁定選舉舞弊罪成的兩名被告，其中王維霞曾以時薪45元受聘於李慧琼議員辦事處，擔任兼職議員助理。民建聯李慧琼昨回應事件時與前助理「割席」，指對事件並不知情及並沒有任何關係。舉報事件的民主黨袁海文則質疑事件只是冰山一角。

案中受惠獲賜票的民建聯鄭泳舜昨被問到對判決有何回應時僅稱：「不如等我睇咗先？因為我都啱啱先知道呢件事。」記者再追問日後參選時會否小心一點，例如不派發福袋，鄭泳舜只重申「了解咗情況先」，逕自返回會議廳。

民建聯李慧琼回覆查詢時指，她僅從媒體報道中得知大概情形，包括「知悉其中一位當事人（王維霞）曾在本人議員辦事處當助理，當事人就該案亦從無接觸或求助於本人，故本人無從亦不宜妄加評論」。李指事發後已盡力「全面查詢核證」，強調她本人及辦事處同事，均對王「所牽涉事宜並不知情及並沒有任何關係」。

袁海文質疑事件冰山一角

民主黨袁海文則表示，去年他到廉署舉報相關事件時，民建聯不但發聲明批評他「企圖造成選舉不公」、「惡意影射」其他參選人，更要求有關部門嚴肅跟進。

袁認為現在法庭宣判李慧琼前議助等人賄選罪成，身為民建聯主席兼專業會計師的李慧琼仍未清楚向公眾交代事件始末，質疑事件只是冰山一角，要求廉署嚴肅跟進，「抽出背後元凶」。民協亦發聲明指選舉前仍有建制地區團體派禮物給居民。