【本報訊】區議員女助理被指前年8月11日用雷射筆射向馬鞍山警署及在警署平台站崗的警員，被控管有攻擊性武器罪，她早前受審時辯稱與愛貓玩耍時使用雷射筆，案發時僅向街坊示範如何使用。惟裁判官彭亮廷昨裁決時質疑被告說法有太多巧合與剛好，認為實情是她經策劃及部署而犯案，裁定罪成還柙候判。

官拒納辯解：有所部署

被告陳惠欣（32歲）另涉去年2月在美孚堵路，早前亦裁定罪成，下周二判刑。本案判刑則押後至下月2日。被告審訊時自辯稱，事發時在卡拉OK餐廳工作，因案發翌日會有人在附近示威，擔心吸入催淚煙，遂買入防毒面具，雷射筆則是回家用來與貓玩耍。被告又稱有游泳習慣，當晚帶泳鏡回家，擬周末游泳時使用，但因袋的空間不足，故沒帶泳衣。她當晚與街坊聊天，拿出雷射筆示範如何使用，回家途中被警方拘捕。

彭官昨裁決指，被告說法建基於一連串巧合及剛好，惟他不認為真的是如此，而是被告有策劃及部署。彭官指警方高清影片可見，被告與另外兩名男子用雷射筆照向警署，並因擔心容貌被拍而戴口罩，非如被告所言般與街坊談天。彭官又指被告作供至關鍵處前言不對後語，自打嘴巴，相反警員作供沒轉彎抹角，其記憶能力與影片內容即使有誤差，也不影響其可靠性。

彭官又質疑辯方陳詞提及現場沒有示威和過激行為，說法避重就輕，指影片可見被告與他人先後用雷射筆照向警署，另有人遭警叫停時爆粗回應。

辯方求情指被告任職區議員助理及婚禮佈置員，是家庭經濟支柱，受社會氣氛影響才做出與本性不符的行為，自知無可避免會判監，望能輕判，以便早日回家照顧患有長期病的父親。

案件編號：STCC384/20