國家安全處首任處長蔡展鵬涉嫌光顧無牌按摩院事件曝光後，惹起社會廣泛議論，而部份建制人士昨開腔為事件降溫，立會議員謝偉俊形容事件比過馬路衝紅燈更輕微，民建聯立會議員陳克勤更稱，收到警員私下傳來訊息，指只是蔡敏感度不足、更有稱或涉「外國勢力」。有學者及評論員認為，建制言論對事件降溫作用不大。

本身是立法會保安事務委員會主席的陳克勤昨早在電台節目指，高級警務涉及不當行為，予人觀感非常不好，強調公務人員行為要「紙咁白」，但認為警務處處長鄧炳強已重視事件，又透露他收到一些警員訊息，有指事件涉蔡敏感度不足、警隊內部問題，更有人指事件涉及「外國勢力」， 他認為資訊太多，過早判斷對蔡不公道，又表明保安事務委員會不會跟進。

而另一保安事務委員會委員謝偉俊表示，以他理解，光顧無牌按摩院並非違法，正如光顧賣淫場所，嫖客並非違法一樣，認為外界不應「上綱上線」，不必假設無牌按摩院一定涉及非法活動，直言事件本質可能較違法紅燈過馬路輕微，形容是「好小意思」。

鍾劍華：建制派言論「點講都唔會降到溫」

除了建制議員為事件降溫，昨日於藍絲ＷhatsApp群組及社交網，廣傳一段為「Fred Sir（蔡展鵬）揼骨」解畫文章，聲稱蔡趁午飯時間到按摩店揼骨紓緩痛楚，未料遇上查牌，指他「其實只能夠話佢敏感度不足」，又稱因反修例運動壓力大增，令他身體出問題，最嚴重是腰痛。

不過，香港民意研究所副行政總裁鍾劍華就認為，建制派言論「點講都唔會降到溫」，又指謝偉俊理由可笑，「如果真係咁簡單好似過馬路衝紅燈，就唔使停職調查啦」；至於陳克勤提及事件涉及「外國勢力」，他直言「真係強烈要求鄧炳強應該出來澄清一下，如果係就照講一次，如果唔係就應該追究吓陳克勤係咪散播假消息。」

時事評論員劉銳紹就分析，建制派面向特定群眾，至於會否適得其反，他以「大局與本位差異」形容有關情況，「個大局係佢哋覺得要出聲，但點講先符合個大局佢哋唔知」，而建制派只求達到目的，可以不用理會言論效果。

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