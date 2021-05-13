【本報訊】慘遭業主逼遷的蒙婆婆，昨連續第九日在旺角居住大廈外的街頭露宿。昨日油尖旺區議員朱江瑋，及救世軍職員再來探望，鑑於連日天氣悶熱，加上婆婆的眼角傷口未痊癒，救世軍護士替她檢查心跳血壓、消毒洗傷口和換上新紗布，「幫婆婆係需要更多嘅耐性，希望大家會明白」。

拒收舊工友應急錢

蒙婆婆昨日第九天留守旺角道街頭，昨日天氣悶熱，日間氣溫逾30度，早上更下起大雨來，當時朱江瑋與社工及工作人員立刻將婆婆放於街頭的「家當」搬近路邊簷篷底，其後又安排救世軍的護士到來為婆婆檢查心跳脈搏等，因為擔心她連日流落街頭，承受日曬雨淋會影響健康令心跳加速，擔心她身體不支。

昨早9時許，一名與蒙婆婆約十年未有來往的舊工友，因看了有關她流落街頭的報道特意前來探望，又掏錢給蒙婆婆讓她應急，惟硬頸的她最終亦拒絕工友的好意，把錢退回。

朱續指早為婆婆準備好支援。由於婆婆在街上流連多天，擔心最終被指阻街，身體亦會不支，他曾與警方、社會福利署及其他社福機構商討跟進婆婆的方案；他引述警方強調不會帶走婆婆，聲稱會作專業判斷及部署處理婆婆的問題。另外，朱已通知廣華醫院，一旦婆婆健康惡化會隨時準備為其提供緊急醫療服務，護士亦已介入作前期準備，包括定期檢查並記錄婆婆的身體狀況。朱坦言，希望透過媒體報道，增加大眾對蒙婆婆的關注，亦期望市民能對其行為多加包容。