網民前年11月3日在各區商場發起反警暴示威，其間三名女子被指在大埔超級城襲警，阻止警員拘捕示威者。她們否認意圖抗拒受到合法拘捕而襲擊罪，案件今續審。負責調查案件的警員在其調查報告中分別以「AP9」及「AP10」（arrested person被捕人士）來稱呼同一名被告。辯方質疑警員會誤將從其他被捕人士身上撿取的物品誤當作為被告所有，裁判官亦指警員做法會導致「亂晒大籠」。

三名被告家庭主婦陳美霞（49歲）、保安員鄭玉珍（54歲）及教學助理陳君怡（26歲）共同被控一項意圖抗拒受到合法拘捕而襲擊罪，控罪指她們於案發當日在大埔超級城C區地下中庭，意圖防止李光祐受到合法拘捕而襲擊高級警員58690郭文廸。陳君怡另被控一項同樣控罪，指她意圖防止鄭玉珍受到合法拘捕而襲擊警員7308凌兆禧。

警員5751李勁容（譯音）今作供指，同袍去年3月2日拘捕首被告陳美霞，並撿取首被告的手機及SD卡，他當時亦在場，其後將兩者封存於貴重財物袋內，他亦在「貴袋」簽名確認，並將手機及SD卡先後送往警署證物房和網絡安全及科技罪案調查科檢驗。

原來的「AP9」因證據不足已抽起處理

李撰寫一份調查報告，起初將首被告列為「AP10」（即arrested person 10、第十名被捕人士），並稱將「AP10」手機送往科技罪案調查檢驗。但當他於4月3日取回手機時，卻指手機屬「AP9」。

李今強調，「AP9」及「AP10」同為首被告，並解釋因案中原來的「AP9」因證據不足，他依案件主管指示將原來的「AP9」分拆處理，並將原來「AP10」改為「AP9」。

裁判官黃國輝聽罷不禁問：「咁樣抽起係一貫做法？」質疑這樣做會引起混亂，李承認是他做錯。

辯方亦指，「AP」僅是被捕人士，不等於一定會對被告人士落案控告，質疑李的做法。

黃官再指「AP」僅是被捕人士，又假設「AP9」叫陳大文，被捕帶返警署，由警方檢取9項證物。李現在將「AP10」更改為「AP9」，有機會導致「亂晒大籠」，誤將屬於陳大文的9項證物當成屬「AP10」所有。李解釋，「AP9」由其他部門轉介，其檔案本身已獨立，原「AP9」的證物在轉介至其部門前已交還給對方。

辯方質疑李的做法造成混亂，令警方將從其他被捕人士撿取的證物混在一起，誤以為屬於首被告，以及不能肯定證物沒受到干擾。李都答不同意。聆訊下午繼續。

【案件編號：FLCC1570/20】

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