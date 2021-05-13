【本報訊】警方國安處處長蔡展鵬涉嫌光顧無牌按摩店被傳媒踢爆後，警務處長鄧炳強才證實事件，但拒絕透露詳情。監警會前委員、港大法律學院首席講師張達明批評事件反映政府透明度大倒退，認為蔡展鵬被調查而需休假屬高層人事調動，理應即時公佈；而過往確實曾有多宗高級警務人員包庇色情場所的貪污案例，公眾期待公開更多資料，質疑鄧炳強所謂的「開誠布公」，是否屬「新香港」下的「開誠布公」，令人憂慮「香港係咪變咗好多呢？」

張達明昨在商台節目表示，蔡展鵬事件涉及警隊高層、國安處「阿頭」，引起公眾關注屬合理；而事件關於無牌按摩店，雖不能「一竹篙打一船人」，但確有部份無牌按摩店涉及色情和黑社會。他稱警隊內部十分清楚，警員要避免與「骨場」有聯繫，因此對於蔡展鵬涉嫌光顧無牌按摩店，引發公眾一些聯想，亦非常合理。

憂「香港係咪變咗好多呢？」

對於有人圖淡化事件，指蔡展鵬光顧無牌按摩店並無違法，張達明指「過往有唔少實例，警隊都知，當你（警員）黐埋去（無牌按摩店），可能涉及包庇，簡單可能包庇個場所，但亦可能涉及黑社會操控，包庇可能涉及成個黑社會集團，或者犯毒活動，呢啲我哋唔知，當中有冇涉及受賄行為，我哋又唔知，所以一掂到呢啲，過往警方一定徹查」。

蔡展鵬是否知道他光顧的按摩店是無牌，亦是外界討論的疑點，張達明指出，法例主要規管經營者，「但當你明知做緊犯法嘅嘢，而你去參與，有機會涉及到刑事上所謂協助、教唆等等罪行，要睇吓具體情況」。

警務處長鄧炳強日前否認隱瞞事件，自稱與傳媒見面及回答問題，是最佳開誠布公的做法。張達明認為，有高級警務人員因接受調查而需要休假，已屬高層人事調動，理應立即公佈，而非在傳媒踢爆後才證實。而事件中的人、時、地，警方只公佈了人，時及地等資料均無公開，他指香港以往透明度較現時高，令人質疑鄧炳強的「開誠布公」，是否「新香港」下的「開誠布公」，也令人憂慮「香港係咪變咗好多呢？」

至於有消息指廉政公署曾介入事件，本報昨向廉署查詢，廉署回覆稱不會就揣測性的失實傳聞作回應。

區議員盼政府勿雙重標準

涉及警司或以上職級的高級警務人員的紀律行動，由公務員事務局負責，油尖旺區議員林兆彬昨去信公務員事務局長聶德權，關注蔡展鵬涉及的不當行為，嚴重影響特區政府聲譽，是否違反公務員誓言。林兆彬接受查詢時指出：「區議員講句說話、做啲嘢，郁啲都畀建制派攻擊話會違誓，希望政府唔好雙重標準，嚴肅跟進蔡展鵬事件」。

資料顯示，過去曾發生多宗警務人員包庇色情所被廉署拘控的個案，包括2018年前警司吳偉漢被控受賄向私人會所通風報信；2003年前高級警司冼錦華接受妓女提供免費性服務，被控公職人員行為失當。