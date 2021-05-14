保安局晚上7時許發佈新聞稿，宣佈凍結正被起訴涉嫌違反港版國安法的壹傳媒集團創辦人黎智英，所持有的壹傳媒有限公司（香港交易所股份代號︰282）股份，以及黎智英所擁有的3間私人公司於本地銀行賬戶內的財產。黎智英現時持有71.26%壹傳媒股份。

新聞稿列出保安局局長今日（14日）根據《港區國安法》附表3，藉書面通知向相關人士及機構作出指示，不得直接或間接處理某些有合理理由懷疑是與危害國家安全罪行相關的財產。

壹傳媒CEO張劍虹：與壹傳媒集團戶口完全無關 集團及蘋果日報不受影響

壹傳媒行政總裁張劍虹表示，集團知悉黎智英先生持有的壹傳媒股份，及黎智英先生名下3間私人公司的銀行戶口被凍結，事件與壹傳媒集團戶口完全無關，集團及《蘋果日報》的運作及資金財務，絕不受影響。

保安局引述根據《實施細則》附表3第3（1）條，保安局局長如有合理理由懷疑某人所持有的任何財產是罪行相關財產，可藉指明該財產的書面通知，指示除根據保安局局長批予的特許的授權外，任何人不得直接或間接處理該財產。此外，根據《實施細則》附表3第3（7）條，保安局局長如有合理因由懷疑通知所指明的財產會被調離香港，可在通知內指示警務人員可為防止該財產被調離香港而檢取該財產。

黎智英去年12月被起訴「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，並於今年4月16日加控兩項罪名，包括「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及「串謀作出並意圖妨礙司法公正的作為」。

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