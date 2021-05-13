【本報訊】因應近期檢疫酒店發生多宗「走漏」變種病毒患者事件，政府昨晚宣佈加強指定檢疫酒店的感染控制，即日起抵港者不論來自任何地區，均要在抵港的第三天接受檢測；之後才按出發地區風險高低，做多一至三次檢測。因應檢疫酒店的風險高，政府建議該些酒店降低入住率至80％或以下，及要在每一樓層安裝空氣淨化器。酒店也會提醒入住者，在開門或進行咽喉和鼻腔合併拭子採樣之前必須關閉所有窗戶。酒店員工由每隔14天檢測縮短為每隔七天檢測一次。

華大屢犯錯續准承辦檢測

另外，在華大基因連番出錯後，食衞局披露已向兩間檢疫酒店的檢測承辦商即華大基因及Prenetics實施新合約條款。除了早前公佈、要求所有採樣員均為有感染控制經驗的護士外，亦需安排一名有三年管理經驗的醫生、護士或專職人員擔任採樣主管，確保採樣過程符合衞生署要求。換言之，華大基因雖屢次犯錯，但政府未有中止該公司承辦檢疫酒店檢測工作。

新合約條款要求承辦商成立「內部質量保證審核小組」，定期評估前線員工技巧和知識、每兩周提供技能鞏固訓練，及就人員資格、培訓紀錄、服務日誌及內部質量保證審核結果等撰寫詳細報告。如承辦商未能符合所有要求，政府可隨時終止合約，並禁止將來競投同類型合約。

本報早前報道衞生署3月4日分別向華大及Prenetics批出價值1.63億及1.61億元合約購買檢測服務，該兩份合約昨均離奇消失於政府物流署招標結果網頁，未知原因。