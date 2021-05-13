【本報訊】食環署2013年以法輪功未經申請展示宣傳品為由，在全港26個法輪功宣傳據點「真相點」充公130幅橫額及484塊展板，並檢控兩名法輪功學員。學員提司法覆核，指有關條例違憲，原訟庭裁定學員勝訴，惟上訴庭推翻裁決。兩學員昨向終審法院申請上訴許可，指條例限制示威權利，且申請展示橫額等事宜沒有清晰指引，不符合「依法規定」原則。終院三名法官即日駁回上訴，下令兩人支付政府訟費，稍後頒佈書面理由。

涉案為《公眾衞生及市政條例》第104條，未經當局准許，不得在政府土地張貼招貼或海報。法輪功學員洪瑞峰及徐慧敏因此被控，徐已歿，由潘蓮花（譯音）取代繼續覆核。

官指示威與否涉爭議

代表兩人的資深大狀夏博義指，申請人曾向食環署查詢申請程序，卻獲悉須向地政署申請，惟地政署的「路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引」卻不接受個人名義申請，認為條例指引不清。此外，若展示橫額須先取得許可，無疑限制《基本法》保障的示威權利。

終院常任法官李義質疑，是否一旦涉及示威題材的橫額，署方均要撒手不管；非常任法官鄧國楨亦質疑，申請人似乎要求法庭就示威下定義，但這涉及事實爭議，沒有劃一標準，實難以下定論。代表政府的資深大狀余若海則指，示威權利並非絕對，若沒任何規管，不同團體會為爭奪最佳的橫額展示位置而起爭執，強調有關理據上訴庭已作清晰裁決，無可爭論。

案件編號：FAMV42、43/2016、FAMV213、214/20