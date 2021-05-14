區議會土瓜灣南選區議員李軒朗前年競選時，宣稱獲學者沈旭暉及前議員劉小麗等人支持，惟沒依法例取得書面同意書，早前被高等法院裁定李軒朗非妥為當選，頒令議席懸空，並須向發起選舉呈請的落選對手林博、律政司司長和選舉主任支付訟費。法官楊家雄今頒佈決定，判李合共須支付63萬元訟費。

案件牽涉兩項訴訟，分別是林博提出的選舉呈請，以及李軒朗向法庭申請容許豁免遵守法例規定。林博就兩項訴訟分別索取52.5萬和53.4萬元，惟法官指訴訟的案情和法律觀點重複，合共索取過百萬元實屬過多，林申索的律師準備費用亦過高，最終判李軒朗須向林博支付45萬元。

選舉主任郭偉勳由律政司代表索取6.9萬元，判詞指郭一直持中立態度，毋須派律師出庭，其申報的準備時間太長，判他只可獲5.5萬元。至於律政司司長申索12.5萬元，法官認為合理，故此照准。

李軒朗早前公佈，由於政權步步進逼，針對民主陣營和抗爭者的政治和司法清算未曾間斷，悲痛地選擇離開香港，現旅居海外。

【案件編號：HCAL247、HCMP1183/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）