【本報訊】本港爆出首宗菲傭注射疫苗後死亡事件，令外傭人心惶惶，更令人關注僱主責任問題。有僱傭代理指，僱主在聘請菲傭時，分別在香港及菲律賓兩地購買保險，保單包括醫療和運送遺體的費用，惟疫情下往菲律賓航班大減，預計涉事菲傭遺體最快月尾始能運回家鄉。

料最快月尾運回家鄉

香港僱傭代理協會主席張結民表示，香港僱主在聘請菲傭時，其實分別在香港及菲律賓兩地購買保險，保單包括醫療和運送遺體的費用，手續由菲律賓駐香港總領事館處理，當地保險公司一般亦會有賠償金予死者家人。他強調，身故原因不論是自殺還是病患，保費皆會覆蓋。

張補充，以往遺體解剖後約十日便可運回當地，惟疫情下本港往菲律賓的航班大減，或會有延誤，他稱據了解，領事館跟相熟的殯儀館合作多年，一般都選用國泰航空，最快一班航機是5月29日，故期間屍體只能滯留香港。他承認，雖然衞生署指事件與疫苗無關，惟已足以影響外傭打針的信心。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄建議，僱主聘請外傭須購買勞工保險，外傭於工作期間死亡可獲法定賠償。然而若證實外僱死亡與注射疫苗有關，則與勞工保險無關。羅建議僱主應為外傭額外購買家傭綜合保險，一旦外傭遇到意外受傷或身故，亦可獲得醫療及住院等賠償，惟有關保險一般不涵蓋自殺。