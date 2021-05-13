早前在講座中，跟一眾保險從業員分享心臟健康訊息。會上有人問及我在個人生活上，如何保持健康。我的回答是：「我喜愛步行。步行，其實是很好的運動。」

看過一本武俠小說，提到一位捕快，他的格言是「能站的時候不會坐，能走的時候不會站！」這樣才能讓他常在警醒狀態，遇見敵人能夠迅速反應。

我只是一個醫生，又不懂武術。然而，從他身上學到：「能夠步行便不會坐車！」平日來回診所和出入不同醫院甚少自駕，大多數乘搭公共交通工具，尤其是地鐵。除了更準確預計到達時間，還能讓我多行一段路。

步行，除了對身體有幫助之外，也能讓頭腦可以放空休息。一邊行，一邊留意身邊的人和事，往往有很多有趣的新發現。

鼓勵病人多步行，從一小步開始

不少病人平常甚少運動，在疫情影響下，活動量就更少，令體能明顯下降，一上樓梯或行斜路就容易氣喘。

我總是鼓勵他們，真的要多動！「活動」，要「活」便要「動」！不過，不要一下子就訂下很高的目標，身體承受不了，就會容易放棄。其實只需踏出一小步，多步行便已經不錯。更理想的，是把運動融入生活，讓運動成為習慣。覺得缺乏時間運動的朋友，可以在生活中作出小改變：下班時提早一個站落車，或者回家時提早幾層樓出電梯，就是讓自己要多行走。若是持之以恒，就好比每天為健康儲錢一樣，這是無價的！

每日步行一萬步，是否已經足夠？

現在很多人使用智能手錶量度步行的步數。一般建議，每日行一萬步便已很好。當然，日行一萬步比完全不行應是好的；但也需要視乎步行的質素。如果只是在商場逛街，慢慢的行幾步便停下來，行了一整天也能累積幾千步，然而這個運動量其實很低，可能銀包的消耗會更大！最好的步行運動，是行走的步幅比較大，速度也要快一點。如果能連續步行至少30分鐘，覺得有點氣喘和流汗便更好。

醫生也是人，也會疲倦想少動一點，尤其是天氣炎熱，穿着西裝恤衫領呔在街上步行，很容易便汗流浹背。我常常提醒自己，做人要言行一致，不要「大隻廣」，既然建議病人要多步行，自己也要做得到。

高耀鈞 心臟科專科醫生