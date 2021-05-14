確診變種新冠肺炎病毒的印裔男及其菲裔女友因涉嫌虛報和隱瞞資料，導致病毒擴散，早前被落案起訴。因發燒留院而缺席首次提堂聆訊的菲裔女子已經康復出院，今早由身穿全套保護裝備的人員押解到九龍城裁判法院應訊。控方申請案件押後至本月31日再處理，女被告獲准以2,000元保釋外出，但不准離港，並須每周三次向警署報到。

菲律賓裔女被告Victoria Marie Alcaide Guadiz（31歲），被控一項未有向獲權人員提供資料罪，指她於今年4月17日在香港未有向獲授權人員提供她所知道的資料，而該資料攸關識別和追蹤可能已蒙受染上2019冠狀病毒病的危險的人。她今日戴上口罩和面罩出庭，沒有律師代表。

控方庭上指，早前因發燒缺席提堂的女被告已出院，今日帶上法庭。控方申請案件押後至本月31日再訊，以便警方和衞生署繼續調查，包括酒店入住紀錄和翻查閉路電視片段。

控方呈上昨日發出有關女被告病毒檢驗陰性結果證明，指女被告體內已無病毒，但反對她保釋外出。主任裁判官嚴舜儀考慮後，最終批准她以2,000元保釋，本月31日與男被告一同再應訊。

其男友印度裔男子Mohamed Rizvi Syed（30歲）被控一項向獲授權人員提供任何在要項上屬虛假的資料罪，指他於4月16日在香港明知而向獲授權人員提供屬虛假的資料，即他於4月10日至11日期間只到訪尖沙嘴和佐敦，及並無參與任何聚會。他早前提堂時申請保釋，遭裁判官拒絕。

【案件編號：KCCC1302/21】

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