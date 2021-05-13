甲狀腺是身體正常內分泌腺，位置在頸部，大約「喉核」部位。其實甲狀線不太似「甲」字，反而像一個煲呔。兩邊體積較大，中間由較幼部份連接。

甲狀腺脹大了，或有增生，很多時是看得見，摸得到。所以有「大頸泡」之說，形容甲狀腺腫脹。現時更流行說法，是「甲加」。甲狀腺負責分泌甲狀腺素，是重要的調節新陳代謝荷爾蒙。甲狀腺素分泌過高，會引致手震、心跳、怕熱、焦躁、胃口增加但體重減輕等病徵。這種病症稱為「甲狀腺功能亢進症」，後來簡稱為「甲亢」。再之後，更簡化，索性簡稱「甲加」。如果知道來龍去脈，「甲加」是更貼切。而且，相反的甲狀腺功能過低，就可以簡稱為「甲減」，亦不難明白。

要診斷甲加或甲減，不算複雜。除了問病歷和檢查，大部份甲加和甲減可以由驗血得知。一般驗3個項目：TSH、Free T4、Free T3。不過，有些驗血套餐只驗單一項目，例如 Free T4，甚至是相對過時的 T4，就可能錯過一些甲加或甲減個案。

當大家都知道甲加和甲減時，我其實是要說大頸泡。傳統說大頸泡是甲狀腺整體腫脹。但甲狀腺局部增生更令人擔心。因為甲狀腺也有癌症。所有局部增生都要跟進檢查，排除癌症可能。超聲波是非入侵性檢查，準確度亦高。一般「空心」的增生，多數是囊腫（cyst），風險比較低。「實心」的增生，有些稱為結節（nodule），風險比較大。不過，根據增生的大小、形態等，放射科醫生會建議是否需要以幼針或粗針抽組織作病理檢查。懷疑度高的，甚至需要手術切除，作病理診斷。

不少人是混淆了甲加、甲減和甲狀腺增生。甲狀腺增生患者，可以甲加，可以甲減，亦可以甲狀腺功能正常。甲加或甲減患者，亦可以有或沒有甲狀腺增生。驗血是檢測甲狀腺功能，等如檢查一間工廠的生產線，看產品是否合格。超聲波是掃描甲狀腺結構，等如檢查工廠有沒有不正常構造。兩種檢查相輔相成。兩者都需要，並不是二選一。

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鄭志文醫生