本港由3月6日開打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗至今，經歷包裝有瑕疵致停打近2周、港府預告「淨係打到9月」，至周四（13日）的累計接種劑數終於突破一百萬，達1,007,900劑。至於中國科興滅活疫苗，累計接種劑數停留在80多萬劑的位置，與破百萬劑仍有一段距離。

接種及預約人數未見升跌

疫苗接種計劃至5月13日踏入第77日，約1,856,600劑疫苗已被接種。當中約1,123,400人已打第一劑，包括約493,500人打科興，約629,900人打BioNTech復必泰；約733,200人已打第二劑，包括約355,200人打科興，約378,000人打BioNTech復必泰。

單計5月13日，約25,700人打針，與前一日相約，其中約7,400人打科興，甩底率約4%；約18,300人打BioNTech復必泰，為科興的2.5倍，甩底率則同樣為約4%。科興方面，約3,600人打第一劑，約3,800人打第二劑。至於BioNTech復必泰，約7,600人打第一劑，約10,700人打第二劑。

此外，約10,400人在網上預約打針，較前一日輕微增加約100人；其中約2,700人預約科興，約7,600人預約BioNTech復必泰。

6人打BioNTech後不適送院 次針後抽搐31歲女危殆

5月12日共6人針後不適送院，分別為1男5女，年齡介乎27至57歲，全數6人均打BioNTech復必泰，分別有2人屬第一劑，以及4人屬第二劑。

當中1名在荔枝角公園體育館接種第二劑BioNTech復必泰後出現抽搐的31歲女子，目前正留醫瑪嘉烈醫院，情況危殆；另1名接種第一劑BioNTech復必泰後出現抽搐的27歲男子，及1名接種第二劑BioNTech復必泰後出現抽搐及失去知覺的44歲女子，均在診症後不遵從醫生勸告而自行出院；其餘經治療後已經出院的3人，針後不適症狀均為暈眩。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）