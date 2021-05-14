六旬醫生被指帶同22歲女護士午膳，其間對她掃背、摸胸兼強吻，更自言：「哎呀！我控制唔到自己呀！我失控！」女護士向母親哭訴，揭發事件報警。涉案醫生事後被控兩項非禮罪名受審，今於九龍城裁判法院被裁定全部罪成，還柙至6月4日，等候背景報告判刑。

控罪指60歲被告關國安於去年3月14日在尖沙嘴海運大廈停車場及其私家車內猥褻侵犯女子X。

根據控方案情，被告案發當日駕車偕X自大圍診所往尖沙嘴海港城午膳，在海運大廈停車場內下車前往午膳之際，X指被告對她掃背，又拖她的手。X當時大驚，不懂反應，只問被告：「你當我係你個女？」被告回應謂：「一半一半。」

飯後二人到停車場取車，X坐上被告七人車的後座位置，當時車門尚未關上，站在車外的被告將上半身伸入車廂內，摸X的左胸。X叫被告停手，但被告沒有理會，還拉下口罩強吻X，繼而自X的連身裙裙底伸手入內摸X的左胸，歷時1分鐘。被告更稱：「哎呀！我控制唔到自己呀！我失控！我失控！」X當晚回家向母親哭訴，之後報警。

官不信事主索金錢資助不果而誣告

暫委裁判官鄭潤聰裁決時指，X在接受辯方盤問時雖多次報以「唔記得、唔知道、唔知點答」，遭辯方質疑證供成疑；惟鄭官認為，X當時只21歲，正備考中學文憑試，而診所護士是其首份工作，欠缺社會經驗，故對給她工作的被告非常依賴和尊重。

鄭官續指，面對突如其來的非禮事件，她一時不知所措，沒有留意或忘記部份細節，實在不足為奇，不影響其證供可信性和可靠性，亦無對被告造成不公。

至於辯方質疑X因為向被告要求金錢資助不果而作誣告，更指X以「Daddy」稱呼被告實為「Sugar Daddy」之意；鄭官分析指X即晚已報警，實難達到她希望獲資助之目的，而且事後她失去診所工作，一家人需申請綜援生活，故辯方說法站不住腳。

辯方亦指被告中文程度低，影響錄取口供時的準確性。惟鄭官指警方在錄取口供時已問明被告能讀寫中文，他亦簽名作實。被告作為醫生，必有一定智商和語文程度，更必然知道簽名的重要性，故肯定被告明白整份口供內容，因而裁定被告兩項非禮罪成。

辯方求情指被告已婚，有兩名兒子。案中非禮事件維時不長，摸胸情節沒有觸及皮膚，定罪對其執業以至家庭經濟造成影響，要求法庭考慮判處非監禁式刑罰，如感化和社會服務令。惟鄭官拒絕索取感化等報告，明言勢將判監，先將被告收押，索取背景報告，6月4日判刑。

【案件編號：KCCC3023/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）