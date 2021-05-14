前年6月15日反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續。已退休的時任消防總隊目陳志堅下午作供透露，當日因行人路有一排欄杆阻擋，消防員未能將救生氣墊移上行人路，只能「盡量靠近」企跳人士的站置。他指由於消防處只得一種尺寸的氣墊，而香港不少大廈都有簷蓬，故往往只能將氣墊盡量靠近事主，「希望佢跳出啲」。

已退休的時任消防總隊目陳志堅（譯音）供稱，事發當日他在上班期間接獲通知，指有人在太古廣場企跳，並指示他到場展開救生氣墊。他於是立即前往金鐘道，約於下午4時半抵達，當時警方已協助封路。由於現場行人路與馬路之間有一排長欄杆，阻礙氣墊靠近建築物，故他只能將氣墊「盡量靠近」企跳人士的站置。

形容梁攀出鐵架外後「爬來爬去」

消防為氣墊加氣時，陳一直在金鐘道左二行車線視察，其間看到梁背靠工作平台的欄杆，曾經轉身及彎腰向街外望，又不時左右踱步，但大致上站在同一位置。陳又疑曾聽見梁叫喊口號。

直到當晚9時許，陳目睹梁突然爬出鐵架外，用手攙扶鐵架並左右「爬來爬去」，其間曾停下，同時工作平台上有約一兩名消防員探頭張望。梁最終在鐵架逗留幾分鐘後墮下。

陳與地面隊員隨即趕至，看到梁臉朝地、側身背向天。陳本身擁有急救資格，他形容梁已陷入昏迷，但仍有脈搏，嘴巴有少量血流出。陳隨即命隊員為梁急救及電擊，並檢查維生指數，然後陳退回後方，向總指揮交代情況。

陳供稱救護車當時在太古廣場四樓平台外候命，梁墮下後，救護車隨即在平台駛至地面，並把梁送院。

要拆掉10個欄杆需時50分鐘

陳指出該行人路約闊一米多，惟因有一排欄杆阻擋，氣墊未能移上行人路。陳當時有意會到梁或會墮到行人路上，但他考慮到拆除欄杆需時，而梁站的位置危險，有機會隨時墮下。

研訊主任詢問陳能否把氣墊搭上欄杆，覆蓋行人路範圍。陳認為即使氣墊搭上去，傾鈄的氣墊亦未能受力，梁亦或會滑落，可能會造成「第二個結果」。陳又指氣墊連接著吹風機，搭上去未必可行。

陳又稱以他所知，消防處只得一種尺寸的氣墊。據陳過往經驗，如果案發現場未能打開氣墊，只能「盡量放近啲」或直接不考慮擺放氣墊，而是盡力游說及勸喻危站事主。陳補充指，以往消防處曾用人手張開救生墊進行救援，惟該方法及設備早已退役。

研訊主任又問陳，事發後有沒有想到其他更好的措施？陳表示：「當時環境已經做到最盡㗎啦，我覺得。」除非當時梁曾長時間離開危站位置，讓他們能伺機拆除欄杆。

他續解釋，拆除一個欄杆需時5分鐘，要擺放長達7.5米的氣墊，至少要拆掉10個欄杆，需時50分鐘，相當於要消防人員曝露在危險之下長達50分鐘。陳又表示，他當日在地面工作時，一直收不到通知講述4樓情況。

無法妥善放置氣墊情況常見

研訊主任又追問，可否在原來的氣墊上再疊另一張氣墊，並將之推向行人路。陳則謂：「可能可以嘅」，但實際操作會有困難，因為另一張氣墊並非放在穩固的平面上。

裁判官查問，陳任職消防處多年間，遇過不少企跳事件，而香港街道較窄，是否經常會無法妥善放置氣墊？陳直言情況常見，並指出香港不少大廈都有簷蓬，故往往只能將氣墊盡量靠近事主，「希望佢跳出啲」。他在裁判官查問下強調，氣墊只屬防衞及後勤性質，最重要始終是游說工作，或由消防人員將事主拉返安全位置。

代表消防處的大狀陳碧琪則問到，為何人手拉布已不再沿用。陳則稱因為跳樓的衝擊力十分大，容易傷到救援人員的頸椎。

聆訊下周一繼續，將繼續傳召當日在場的消防員作供。

【案件編號：CCDI481/19】

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