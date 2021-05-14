前年6月15日反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續。事發當日，時任立法會議員鄺俊宇一度表示欲接觸梁凌杰進行勸說，遭在現場維持秩序的警務人員拒絕。鄺繼續作供透露，在梁凌杰喪禮上接觸梁母，當時梁母見他表現傷感，反過來對他說：「你做得好好㗎喇，鄺議員，你做得好好。」而在梁凌杰「頭七」那天，鄺曾與梁父通電話，當時梁父表示盼望「每個人都能平安回家」。

鄺於庭上提到，當日在現場得知梁被送往律敦治醫院，馬上與律師伍展邦登上的士趕往醫院。鄺再哽咽道：「我多麼希望係冇嘢。我一直唔想回憶⋯⋯」鄺停頓半响後再道：「好抱歉，係我人生好難受嘅事，我希望每個人都平安，但嗰日我做唔到，係我一個好大嘅遺憾。」

鄺趕到醫院後，隨即向在場警員查詢梁的情況，當時梁已經不治。

梁父於兒子頭七當日謂：盼望每個人都能平安回家

鄺事後在梁凌杰的喪禮上接觸梁母，鄺憶述梁母當日見他表現傷感，反過來安慰他謂：「你做得好好㗎喇 ，鄺議員，你做得好好。」鄺再次感慨謂：「如果當時我可以同佢講到嘢，會唔會可以避免悲劇發生？但呢個世界冇如果。」

鄺亦曾透過傳媒接觸到梁父，他們僅在梁凌杰「頭七」那天通過一次電話，當時梁父表示盼望「每個人都能平安回家」。

鄺另澄清當日約4時到達太古廣場平台時，只是剛巧遇上「佔旺女村長」畢慧芬在場，二人並非一同到場。

死因裁判官高偉雄問鄺，過往處理社區的輕生事件時，是否都有警員在場？鄺回憶有幾次深刻的事件中都有警員在場，鄺更會與警員合作處理，在現場進行溝通及提供訊息等。

官安慰鄺「明白冇人想呢啲事發生」

在裁判官詢問下，鄺同意以往發生輕生事件時，均由街坊的親友聯絡他到場協助，又指他所處理的情況未需要談判專家到場便已解決。

鄺續指，事發當日並無收到梁的家人或朋友求助，他到場後連危站男子姓甚名誰亦不知曉。鄺形容在他的腦海裡，對方只是「企圖輕生嘅香港人」。

鄺俊宇作供完畢後，裁判官感謝鄺在法庭趕急的安排下到庭作供。裁判官指當初不打算傳召鄺，是考慮到有些人未必希望「將悲痛講多次」，但亦有些人會覺得能解開心結。裁判官指鄺的供詞澄清了很多事情，亦安慰鄺謂「明白冇人想呢啲事發生」。

最後，鄺於庭上感謝裁判官及協助案件的人，形容事件對他造成很大的遺憾及傷害，能夠出庭作供，對他有很大意義。

【案件編號：CCDI481/19】

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