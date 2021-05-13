【本報訊】本港僅約15%人已接種最少一劑疫苗，港府正籌劃下一輪「谷針」行動，推出外展疫苗接種先導計劃，只要機構或組織召集足夠員工，便可向當局申請安排醫護人員上門打針。據悉計劃費用全免，機構可以選擇接種哪一款疫苗，有大型機構已安排員工下周打針。

需召集一定人數

據了解，機構在申請外展服務前，需要召集一定人數打針，例如約100人，以及選好打針場地。當局收到申請會先與機構聯絡，取得預備打針人士的資料，並安排指定日子等，由社區接種中心的營辦機構安排八至十人上門打針。據了解計劃費用全免，有大型機構已安排員工下周打針。

國泰發言人回覆未有回應會否參與，僅指現時已有約80%駐港機師及約40%駐港機艙服務員，已預約或已接種。敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍相信，政府做法「合情合理亦都係必須」，相信會有推動作用。但他指集團仍需了解更多計劃詳情，及聆聽員工意願，「要做到方便同事嘅同時，唔會令佢哋誤會有壓迫佢哋打針嘅錯覺」。

政府發言人昨證實上門打針安排，料本月中推行，每次接種人數將與個別機構商討；打針流程與現時社區接種中心相若，而員工是否必然享有「打針假」則留待機構決定。

發言人稱正與建造業界、顧問公司、公用事業機構等商討籌備。