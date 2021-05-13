【本報訊】早前因癌症復發、出現肺排斥導致肺纖維化的兩子之母Janice，胞弟徐先生稱前日接獲醫生通知，Janice突然「爆肺（氣胸）」，病情急轉直下，留醫深切治療部，需靠呼吸機幫助。他指姊姊目前肺功能不足一成，在肺移植輪候名冊排首位，急需O型血雙葉屍肺，冀有心人能捐出屍肺，為姊姊續命。

肺功能跌至不足一成

急需換肺的Janice（48歲）於銀行工作30年，一直是家中經濟支柱，惟六年前突然消瘦及眼腫，最終被診斷患上基因突變血癌及淋巴癌，屬本港首例。Janice兩年前開始不斷咳嗽，發現因早年的異體血幹細胞移植令肺部出現排斥，引起肺炎及肺纖維化，服用標靶藥和抗纖維化藥物均成效不彰，肺功能不足一成，需換肺續命。

Janice胞弟徐先生透露，前日接獲醫生通知，姊姊病情急轉直下，更出現「爆肺」情況，「本身肺纖維化再加上爆肺，肺功能已跌到不足一成，每次爆肺都急需做修復手術，情況不樂觀」。徐先生稱醫生表明姊姊只能靠換肺續命，已在肺移植輪候名冊排首位，目前在黃竹坑葛量洪醫院深切治療部留醫，「要用大型呼吸機幫助呼吸，同密切監察佢嘅情況」。

徐先生續稱，姊姊的小兒子為應屆DSE考生，與媽媽感情十分好，但受疫情影響，未能親身探望病榻中的Janice，一家人盼有心人能捐出O型血雙葉屍肺為她續命。