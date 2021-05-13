本報早前踢爆有推銷集團殺入中醫界，透過中醫妹設下交友App陷阱釣客，𠱁預繳中醫療程甚至投資課程。記者深入追查終發現其培訓基地，更找到前中醫妹現身說法，拆解集團專哄騙無知青年入行，舉行21日邪教式洗腦培訓，其間篩走異己，以年輕偶像姜濤等「賺到咁多錢」作例，鼓吹青年賺快錢為集團賣命簽單；並教推銷四部曲，又畫mind map分析客人弱點，務求一擊即中𠱁客簽單掠水。專家直斥洗腦招數扭曲道德及價值觀，迷惑年輕人，手法極不道德。

本報上月底獨家踢爆大批青年利用交友App釣客，噓寒問暖推銷中醫療程及進修課程，不少苦主被誘騙，損失達數萬元。涉事年輕男女由一推銷集團操控，記者放蛇親約Heidi、Benny等中醫仔女，直擊𠱁客過程。記者跟蹤發現，近月集團大本營由旺角中匯商業大廈，搬至同區琪恆中心，前中醫妹更親身拆解集團邪教式洗腦培訓及推銷手法。

「似大型邪教」 大嗌錢係萬能

前中醫妹大學生陳小姐憶述，兩年前經友人介紹到集團面試兼職文員，「18歲以上大專生就做得」，對方僅稱有為期21日訓練，便着她簽署自僱合約。她指首兩周培訓內容溫和，上線每日向新人簡介教育、美容、植髮及中醫療程等掠水業務三至四小時。隨後每日舉行近12小時車輪式分享會，晚上更設「霹靂會」，「聽成功人士吹噓賺幾多，講錢係萬能」，至凌晨方可離去。

「似大型邪教，年輕人好雀躍，由上線帶領拍手大嗌：『咩哥講得好！』」會內上線不斷強調幫人心態，又引用書籍《富爸爸窮爸爸》，形容打工仔為蠢人；另以姜濤、周子瑜等偶像為例，「佢哋咁後生賺咁多錢，你哋都做到！」更鼓吹他們斷六親及退學，「專心為公司賣命簽單！」

若有醒目新人察覺有異，會被上線指「唔正氣、邪派」，將其篩走。培訓尾聲，上線教以「warm call」向親友落手，據悉有人向外婆推銷60,000元中醫療程；另以交友App「cold call」四部曲釣客，用App識客、聊天了解嗜好、約食飯及開單。

上線又教以疫情、股票等話題入手，試探對方興趣並噓寒問暖來攻陷客人。飯局後，中醫仔女即回辦公室為客畫mind map，記低客人背景、經濟能力等資料，由上線分析弱點，「受情傷就sell美容療程，增加自信」。上線又與下屬預演推銷過程，若開到單，上線先抽佣，下屬僅獲十分一佣金，其後再推銷該客，務求揸乾揸淨。

陳坦言，被洗腦喪失獨立思考，曾帶客上中心，「入房望住塊鏡，不斷諗我做緊乜。」她稱受良心責備帶客離開，後來才知墮洗腦局，近兩個月後才甩身。

專家：重複灌輸無思考空間

記者佯裝有意入行，與中醫仔阿正見面，他指公司經營美容及教育業務，聲稱「有中學生冇方向，嘥10幾萬讀書，我哋幫呢類人」，須向客推銷產品，薪金以佣金為主，又以「train人仲未完，你咁啱最後一批」，招攬記者入局，惟其後無回音。記者上門向該集團查詢，留下聯絡後截稿前未獲回覆。

民主黨消費者權益政策發言人袁海文批評洗腦培訓不道德，「處心積慮令人放低道德價值觀」，誤導青年以感情與信任搵錢。臨床心理學家葉妙妍直言，涉案培訓方式「密集式重複灌輸一種觀念，唔畀空間你思考」，明顯洗腦，長時間培訓至深夜，精神狀態令分析力下降，提醒即使求職心切亦應與親友商量，免墮洗腦局。

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