民航意外調查機構（AAIA）今日（14日）公佈，就有關去年1月24日，國泰港龍航空一架空中巴士A330-343型客機（登記標誌B-HLT），在香港國際機場與一輛機場拖車碰撞，導致飛機起落架受損的事故調查報告。

報告指，事件發生於去年1月24日下午約4時45分，該港龍客機由一輛拖車從機場N66泊位推後至B7滑行道，準備飛往高雄。其後，飛機撞向拖車左側，令飛機前起落架受損，報告指，當時飛機上有13名機員及269名乘客，事件中未有人受傷。而根據國際民用航空組織的準則，將事件歸類為嚴重事故。調查報告指，事故是因為地勤人員在沒有確定前起落架上的停放剎車系統燈亮着，以及在前起落架輪胎前面放置輪擋的情況下，拆開連接飛機與拖車的拖桿。

調查小組就該嚴重事故提出了4項安全建議，包括建議香港飛機工程公司，能夠確保地勤人員有足夠的訓練，去進行相關的工作，以及監督有關工作是符合工作標準；同時亦建議港機工程需要制定指引，在地勤人員與機組人員無法透過對講機溝通時的處理。同時亦建議香港機場管理局，修訂飛機起飛的指引予所有負責地勤的人員，須在拖桿與航機分離前，在飛機前起落架的輪胎前加上輪擋。

事件中，3名地勤人員分別有1年4個月至4年4個月的經驗，而涉事港龍機長有24,376小時飛行經驗，當中7,129小時駕駛空中巴士A330，副機長亦有5,396小時飛行經驗。

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