涉事推銷集團長年不衰，背後原因是有一個培訓基地，惟大本營搬完又搬避人耳目，對外一時宣稱是課程培訓，一時說是市場營銷公司。本報經多日追查，終鎖定該大本營旺角最新位置，每當入黑後仍燈火通明，大班男女聚集撳手機釣客，或開會商討劏客大計。

騙徒培訓大本營原設在旺角中匯商業大廈18、19及20樓，惟已於3月中搬走。記者追查發現，他們已搬到同區旺角道的琪恆中心二樓全層，面積近5,000呎，租金約80,000元，樓下及單位外均沒水牌顯示公司名稱等資料。大廈看更稱：「二樓全層做Marketing，成班年輕人日日好夜先走」。

兜路返公司避跟蹤

每日入黑，該幢20層商廈僅得二樓全層燈火通明，甚至通宵達旦仍有人，估計從傍晚至晚上12時，約百名年輕人出入，傍晚6時人流最多，大多步履匆匆，從旁邊樓梯上二樓辦公室。據悉大本營劃分新人培訓區、小組討論區及撈客區，但無辦公設備或電腦，只得幾張擺滿手機充電線及手機的枱。他們三五一堆聚集開會，有人指指點點，有人做記錄，亦有人低頭撳手機，各有各忙。

自晚上7時，開始有年輕人離開，他們幾乎一樣不停低頭撳電話。記者跟蹤多名男女，發現他們大多約「客」在附近餐廳、地鐵站或商場，一般與客食飯兩小時後再返大本營，回程時刻意留意有無被跟蹤。有人會在地鐵站多兜數圈，有人經較僻靜的新填地街市返辦公室開會，疑商討劏客大計。

前職員陳小姐透露，該公司規模龐大，約300多人分不同團隊工作，新人稱為Advisor，跑數開單滿五張、每張滿10,000元即可升為Supervisor，其後可晉升至Consultant、Senior Consultant及Director，「Director係神級存在，好難做到，通常係（聲稱）有幾層樓、揸靚車。」