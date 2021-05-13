林鄭月娥接受中國中央電視台《新聞1+1》視像訪問時透露，特區政府很快就會同廣東和深圳政府簽署計劃，讓兩地公務員互換「掛職」一段時間，「內地的公務員也歡迎到香港來」。

「掛職」是中共官場術語，2006年實施、2018年修訂的《公務員法》也有此安排，意思就是調派一些幹部（公務員）到另一政府部門或國企，暫時工作一段時間，為期幾個月至一、兩年，可以延長，也有三年又三年等極端個案，其間其檔案、編制、待遇等仍然留在原部門，這種掛職可以是「上掛」（到上級部門）、「下掛」（到下級部門），更多是調到其他部門、地方政府或國企。 後來，這種掛職安排演變成支援貧困或老邊少（革命老區、邊境地區、少數民族地區，也就是窮困地區）地區的政治任務，掛完職之後一般會獲升職，因此成了不少人「政治鍍金」之旅。掛職的原意不錯，不同部門、地區的幹部交流經驗，可提升施政水平，若一些中央部門幹部下掛到地方政府，也可幫助地方官員更好地理解中央政策，甚至憑其人脈關係帶去資金及投資項目等，對窮困地區經濟發展大有助益。理論雖好，但實際運作很多時「變形走樣」。

一般而言，掛職幹部所掛的多是副職、閒職，在新部門既沒人脈也沒權力，更不會被同僚信任。事實上，新部門多不會對掛職幹部委以重任，畢竟他們只是客人，客客氣氣即可，相反讓他們放手大幹一番，有政績固然皆大歡喜，若出問題闖禍，掛職幹部不用揹，拍拍屁股一走了之。而一個掛職幹部明知自己在當地掛個名任職一年半載，又怎會「多事」？Hea夠鐘走人，無風無浪鍍完金是最佳選項，真正能夠互相交流的有用經驗並不多。陝西省神木縣2009年取消了67名幹部掛職資格，就是因為他們當中有人兼職取酬牟私利，有人賦閒在家照拿薪酬，當地兩、三年間竟有2,389名掛職幹部。

香港公務員去廣東掛職的目的是甚麼？除了互相交流、學習，在目前大環境下，無非想讓他們加深認識國情，然後更愛國。其實要認識國情，有那麼多中港交流團、國情班，還有國內專家及高幹來港為公務員授課，以及各種中外書籍介紹中國，公務員要認識國情根本毋須北上掛職。

「掛職」加快中港政治接軌

可以說，這更多是滿足北京領導的要求，讓香港公務員體制向中國靠攏和融合。掛職公務員在廣東工作一段時間，除了認識國情，應該會更了解中共官場，但學得最快、認識得最透徹的一定不是好的管理經驗和辦事方法等，而是國內官場潛規則，也就是那些非明文規定的官場規矩。例如，他們應很快學懂如何培養官場人脈關係、分清誰是哪幫哪派（香港官場的「馬房」）等，學會迎來送往那一套（中國人專吃這一套）、收禮送禮那一套，當然還有喝酒那一套等，都是中國官場必備的傍身術。有關喝酒的官場順口溜多不勝數，例如「能喝八兩喝一斤，這樣的同志可放心；能喝一斤喝八兩，這樣的同志要培養；能喝白酒喝啤酒，這樣的同志要調走；能喝啤酒喝飲料，這樣的同志不能要。」香港公務員不吃不喝這一套，如何立足？

這些中共官場潛規則，以前湯顯明等人在香港透過跟中聯辦官員等人接觸也很快學懂，日後港粵互換掛職幹部後，這些規矩將極速在香港公務員隊伍中傳播，到時香港公務員的思維、做事方法等，都逐漸染上國內官場色彩。正所謂「學好三年學壞三日」，好的東西很難學，即使學懂了也很難應用，相反一些官場「陋習」，兩地掛職者應無師自通，畢竟劣幣會驅逐良幣，屆時香港部份公務員的所作所為將回到60年代，而陋規陋習也會很快擴散開去，變成香港官場新文化。

香港本來擁有高效廉潔奉公守法全世界最優秀的公務員隊伍、最好的公務員體制，而在這樣英明的領導下，會出現甚麼翻天覆地變化呢？拭目以待吧！

潘小濤

資深傳媒人