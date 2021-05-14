被定罪在囚人士的親友每月有至少2次探訪的權利，惟赤柱監獄近日預告，將更改親友可採訪時間，由現時朝9晚5，下周一起改為只限下午2時至5時。懲教署證實，因應赤柱監獄還押在囚人士數目持續上升，在有限的探訪室資源情況下，故改變探訪時間。

最遲於下午4時半前登記 逢周三續停止探訪安排

懲教署近日在赤柱監獄張貼通告，指自下周一（17日）定罪在囚人士親友的探訪時間，將由原來的上午9時至下午5時，更改為下午2時至5時，即親友往後未能在上午探訪在赤柱監獄囚禁的被定罪人士。

署方建議探訪者於下午1時半後方到達赤柱監獄，並最遲於下午4時半前登記。逢星期三續停止探訪安排，公眾假期除外。至於還押在囚人士探訪時間不變，續為上午8時半至下午1時。

在囚人士親友探訪次數每月2次

根據懲教署規定，還押人士可獲親友每天探訪1次，每次不得超過2名探訪者；已定罪在囚人士的親友探訪次數則每月2次，每次限時30分鐘，每次不得超過3名探訪者；但家人可向懲教署申請額外每月2次探訪。

社區組織協會幹事蔡耀昌指，懲教署大部份院所均開設上下午時段供在囚人士家屬探訪，而各人時間安排亦不一樣。他擔心署方取消上午探訪時段後，會令部份家屬未能到院所探訪在囚親友。

稱律政司提告時可考慮有條件保釋：佢哋有幾危險？

蔡耀昌表示，明白現時被分派至赤柱監獄還押的人有所增加，但強調家屬的探望時間也不應被剝奪，形容懲教署做法是「斬腳趾避沙蟲」，對正在赤柱服刑人士和家屬亦不公道。他建議，署方應循改善人手安排，並可探討放寬使用視像探訪的門檻，供同意選用的在囚人士和家屬選擇。

他又指，律政司提告時亦應了解懲教院所的可容納還押人士數目有限，或可考慮讓被告人有條件保釋，「佢哋有幾危險呢？係咪一定要還押呢？」

懲教署：還押人士增 探訪室資源有限

懲教署回覆查詢時指，因應赤柱監獄還押在囚人士數目持續上升，管方基於有限的探訪室資源情況下，在探訪時間作出改變。最新定罪及還押在囚人士探訪時間，已於較早前張貼於探訪室，通知探訪者。

赤柱監獄於1937年投入服務，屬高度設防院所，過往主要囚禁被判終身監禁或較長刑期的男性在囚人士，近年亦開始用作囚禁未定罪的還押人士，官方聲稱收容額為1,511人。

現時已被定罪、正在赤柱監獄服刑包括因2016年旺角騷亂被判暴動罪成的盧建民。壹傳媒創辦人黎智英於今年初還押期間亦由荔枝角收押所被轉到赤柱監獄；黎上月因8.18和8.31非法集結案被判囚14個月後，亦續在赤柱服刑。

而因參加去年「民主派初選」被指違反《香港國安法》的民主派人士，部份亦在赤柱監獄還押，包括林卓廷、朱凱廸、陳志全、郭家麒、岑敖暉、鄒家成、張可森、鍾錦麟、李嘉達、譚凱邦等。

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