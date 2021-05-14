台蘋紙本告別，有份創辦台蘋的前副刊組主管李月華對消息感到特別難過。她回想起當年由香港《蘋果日報》借調去台灣「開荒」，絞盡腦汁構思如何從採訪、編輯等層面呈現到《蘋果日報》風格，她負責的副刊版便開創先河，破格做「街市版」找人去不同街市格價，結果大受好評，「街市版」閱讀率高、讀者群廣，她認為亦反映了《蘋果日報》的定位，一直是一份以讀者為先的報紙，盡量照顧讀者所需。

她續指，當時大部份人都不看好《蘋果日報》打入台灣，甚至有傳媒認為台灣人不會接受《蘋果日報》，但經過多年努力，台蘋卻為台灣整個報業帶來巨大突破，曾經成為台灣最暢銷報紙，連台灣人也認同這是一張台灣報紙，「我喺台灣咁耐，讀者層面其實冇人覺得呢張係一張香港報紙」，到今天台蘋紙本停刊，象徵了一個時代的結束。

李月華個人對紙張情有獨鍾，她慨嘆唏噓的是網絡時代並非沒有機會再辦報，而是有這種規模辦報的機會相當困難。她指台蘋還有些員工是開報元老，今日得知300多人要被遣散，疫情下就職前景不明朗，為這些員工感到難過。

但她亦指報紙難做是全球媒體的大趨勢，台蘋母公司香港《蘋果》受政治因素衝擊，自然波及子公司營運。現時在網媒《眾新聞》擔任總編輯的她坦言，台蘋轉做純網媒之途也不容易，因本港特殊的政治氣候，港蘋面對政治打壓，獲香港人大量訂閱，某程度讀者是支持保留其言論空間和新聞自由。然而台灣相對下仍有公平的選舉，社會氣氛與香港相距甚遠，台灣人可以較純粹由喜好出發，夠吸引力和精彩的報道才付費。她補充facebook和Google等科技巨擎佔去廣告收益大半，餘下少數盈利讓眾多網媒激烈競爭，台蘋面對的困難便是如何在商業社會下掙扎求存。

前攝記：《台蘋》衝擊當地文化 搵發行都有困難

前攝影記者李家皓於2003年《台蘋》創辦時，曾與一批香港《蘋果日報》同事借調去台蘋工作。他回憶道，台港兩地民風不同，當年部份台媒做新聞，習慣議員、記者、官員、警員幾個持份者一起傾、互相溝通新聞出街版本，但香港記者跑新聞不會「黐得咁多」，相對獨立工作。而台灣媒體立場藍綠分明，《台蘋》的出現，令行家如臨大敵，其出現也衝擊了台灣本土文化，故好多人都不喜歡《台蘋》，公司當年連找發行等都十分困難。

他指《台蘋》創辦初期在台北、台中、高雄三地印刷，3個地方都有不同版面，香港的同事就分別去三地向台灣同事講學，引入香港做新聞的風格，在同事的努力下克服種種困難。李認為，《台蘋》立場算中立，也有一班優秀的行家跑新聞，隨資訊發達、開放，台灣人對資訊的需求也日漸提升，終令《台蘋》成功打入市場立足台灣，《台蘋》好不容易才有今時今日的地位，如今不再出紙本，他認為是台灣讀者的損失。

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