陳女士本來約好打新冠疫苗，怎料發現乳房有硬塊，馬上找醫生診斷，結果證實是乳癌第二期，好在淋巴結未見轉移，她問醫生：「我應否打完疫苗，才做手術？」

她擔心疫苗產生副作用，會影響手術，又怕耽誤癌症，正在猶豫不決。

在疫情嚴重的國家，一個時期，所有非緊急手術都暫停，就算是乳癌零期，都要推遲數個月，騰出醫療設施應付患新冠肺炎病人的醫治。而且也有報道，乳癌病人在化療期間，雖然保護好自己，遵從防疫措施，但也從丈夫處染了新冠肺炎，對個人來說，真是百上加斤，幸好都能夠康復過來，與其他病友分享經歷。

疫苗的出現，是防疫的重要措施。對癌症病人是重要的保護。在疫情持續的國家，有醫生勸癌症病人先打完疫苗，才做手術，這不無道理，都是平衡利弊所作的決定。

在香港，有人第一時間完成接種疫苗，有人等待旅遊之前才接種，亦有人害怕疫苗產生副作用，寧願減少個人社交接觸，加強防疫措施，等待疫情消逝，這都是個人的決定。

踏入醫院，現在基本上減少人流，病人及探訪家屬都要接受病毒檢測，員工亦進行定期病毒檢測，環境可以講是安全的，手術尤其是癌症不需要拖延。至於有否需要等打完疫苗才做手術，在香港嚴謹的防疫措施，疫情相對受控，如果手術緊急，就不應拖延，盡快完成癌症治療，在過程中做足防疫，然後再打疫苗，都是可行的方案。

為了接種疫苗，不少人都做身體檢查，務求身體各系統健康，才打針，這也是可取的做法。

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張淑儀醫生 香港乳癌基金會創會人