立法會司法及法律事務委員會今日討論司法機構建議的兩層處理投訴法官機制。㰻吹司法改革的民建聯葛珮帆質疑，司法機構如何界定「性質嚴重、複雜、引起社會廣泛關注」的投訴，以及日後新設立、包括社會人員的諮詢委員會人數、成員身份。司法機構政務長梁悅賢指，終審法院首席法官委任諮詢委員會人選時，會因應其專業能力，有關人士不可有政治背景，冀提升機制透明度及問責性。

司法機構建議引入兩層投訴法官機制，包括先由多於一名高等法院級別法官組成專責小組，調查及就投訴作建議，再將調查報告及建議提交予由終院首席法官領導、成員包括法官和社會人士的諮詢委員會審視和給予意見。

葛珮帆問及，司法機構如何介定不是「瑣碎無聊」的案件、諮詢委員會提交審視報告的範圍限制、會否公開相關內容，終審法院首席法官兼具委任權、最終決定權，是否擁有過大權力。新民黨容海恩亦關注到諮詢委員會內公眾人士的比例等。

對於如何界定「性質嚴重、複雜、引起社會廣泛關注」的案件，梁悅賢回應稱，相信社會上「好多公開嘅媒體已經介定咗出嚟」，認為公眾不難分辨，而司法機構過往一直有將受廣泛關注的投訴法官案件，上載至司法機構的網頁讓公眾參閱。

梁悅賢指社會人士數目佔諮詢委員會比例不少

梁續指，終院首席法官委任社會人士時，會考慮人選在專業範疇的公信力及獨立性，但有關人士不可有政治背景，又指若要審查有關人士背景，會參考政府現有機制，惟未有確實指出公眾人士在會內的人數，「即使唔係佔多，個比額都唔會少，確保每一個社會人士喺諮詢委員會都可以發揮佢嘅功能」，而司法機構現時仍在物色人選，當局會適時公佈。

至於被市民投訴多次的法官仍獲升職，會否由兩層架構機制處理，梁悅賢稱，司法機構日後會再公佈更多有關如何分類法官的態度和行為投訴的資料。

謝偉俊斥兩層機制「花瓶」 嘲建制派「咁快收貨」

建制派謝偉俊明言不滿意兩層機制的改變幅度，「我覺得今次呢個兩層機制其實係一個『花瓶』、冇實用，我唯一失望嘅，就係嗰啲立法會議員，尤其是係嗰啲一向好強調話要喺呢方面做改革嗰啲，咁快收貨」。謝批評，諮詢委員會只應提供一個「抽離」的看法，作用只是「有機會畀你講吓嘢」，沒有決定權可言。

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