新加坡疫情惡化，樟宜機場群組持續擴大，令新加坡與香港的旅遊氣泡再添變數。商經局局長邱騰華今早表示，與新加坡溝通後，原定本月26日啟動的旅遊氣泡很大機會再度延期，若落實將是第二度煞停，雙方將於下周初再商討情況。

下周初再與新加坡商討

商務及經濟發展局局長邱騰華今早會見傳媒，指自己昨日與新加坡交通部部長王乙康以電話聯絡，對方表明按目前情況，很大機會未必能夠如期在5月26日重開新加坡和香港的旅遊氣泡，港府下周初會再與新加坡聯絡，希望給予市民足夠的預先通知，當局會繼續密切留意情況。

邱強調，雙方協定了明確客觀的機制，確保在安全情況下讓兩地重啟往來，因氣泡原定於約兩星期後重開，港府一直留意兩地疫情走勢，現時新加坡確診個案確實較多，並有增加的趨勢，情況與香港11月時爆發第四波疫情類似，「新加坡政府都提出，擔心會唔會到如期（啟動旅遊氣泡）嗰日，（確診數字）可能會超越機制上限，能夠早一啲畀大家有個心理準備會係好一啲」。他又表示，按照機制，暫緩氣泡後，將至少觀察14天再檢視是否重開。

指氣泡「開開閂閂」將是新常態

被問到會否讓市民沒有足夠時間準備，邱騰華回應，「呢個就係點解我哋今日第一時間將新加坡轉達嘅消息向大家公佈」，希望能及早與市民交代兩地的情況，在與新加坡接觸後，雙方均認同在尊重機制的情況下，「審視個情況之後，如果有好大機會唔能夠符合要求，早啲作出預告係更加好」。

他強調，明白市民想早日往來兩地，惟須建基於雙方安心，「要喺安全同埋符合防疫要求」，並指即使有旅遊氣泡，市民仍須有心理準備，兩地政府在防疫上反而須更加小心，確保能按照機制進行。他又指出，相信類似情況會是新常態，通關與否須考慮疫情變化，中間會有「開開閂閂、起起跌跌」，惟須及早作出安排。

去年11月已煞停一次

事實上，港府早於去年已與新加坡協議建立「航空旅遊氣泡」，惟在11月22日正式啟航前，本港爆發第四波疫情，令計劃暫停。若是次再度延期，將是兩地第二度煞停旅遊氣泡。

現時新加坡疫情反覆，當地衞生部公佈，截至周四（13日）中午，新增34宗確診個案，且多宗屬印度變種病毒，包括24宗本地感染，其中19宗與樟宜機場群組有關，令機場群組擴大至合共46宗。另有10宗為外地輸入個案。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）