申訴專員公署早前主動調查食環署及建築署對公廁的管理和維修狀況，報告披露全港逾800間公廁，有多達15間每日使用量高逾3,000人次，部份高使用率公廁發現設備殘舊及有臭味等。

香港廁所協會副主席熊志權指，食環管理公廁一向為人垢病，亦批評有關「高使用率」計方法，指300與3,000差距極大，「如果300個人士使用只係擺一個阿叔或者阿嬸喺度，3,000個人又係咁樣嘅話，咁肯定係唔夠。」指有關標準「不貼地」，又指外判予承辦商的公廁都有都監管制度，惟食環管理的公廁卻無監管。

批食環管理公廁無監管

申訴專員公署調查發現，全港有808間公廁，610間由外判公司清潔，當中284間設有負責清潔的「廁所事務員」；198間由食環署管理，全數不設廁所事務員，且評級制亦不包括食環管理的公廁。

報告亦發現，食環署自前年起才廣為在795間公廁進行人流統計調查，劃一將每日使用量300人次或以上的公廁列為高使用率公廁，公署認為並不合理。

香港廁所協會副主席熊志權今早接受電台訪問，指食環管理公廁一向為人垢病，指報告今次非常全面，亦批評有關高使用率統計方法，指300與3,000差距極大，「如果300個人使用只係擺一個阿叔或者阿嬸喺度，3,000個人又係咁樣嘅話，咁肯定係唔夠。」指有關標準「不貼地」。

他續指外判予承辦商的公廁設監管制度，「睇得好緊」，有齊報告，惟食環管理的公廁卻無監管。熊亦擔心外判制度往往「價低者得」，未必理想，建議引入AI智能監察系統取代人手監察。

「要十幾年先可以全部翻新」

提到公署批評當局翻新公廁進度緩慢，每年僅翻新48間，每間公廁平均隔17年才獲得翻新一次。熊志權指部份市區洗手間「真係用十年八年都未換過」，他稱兩年前政府斥資6億翻新公廁，但進度緩慢，「需要3至5年先完成一個，但香港有800個公廁，要十幾年先可以全部翻新，咁係非常非常理想。」

他指個別公廁因為環境或結構上問題，或有關零件缺貨，翻新需時較長。至於公廁黑點，他舉例指北河街公廁「非常不理想」，離遠已聞到臭味。

市民對公廁管理有讚有彈，有聽眾指大埔廣福邨元洲仔公園有公廁，約有4格，但只開兩格供市民使用，並貼出告示解釋是疫情理由只開放兩格，「疫情之下用少啲廁所咩？」

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