【大埔襲警案】

【本報訊】網民前年11月3日在各區商場發起反警暴示威，其間三名女子被指在大埔超級城襲警以阻止警員拘捕示威者。案件昨續審。辯方質疑警員檢驗完首被告手機後，沒在封存手機的證物袋簽名。警員直認「我漏咗囉」解釋因其他警員沒留位置給他簽，由於袋上有另外兩名處理證物警員的簽名，認為已符合規定。他又承認沒在記事冊上寫下任何關於檢驗手機的紀錄。

三名被告家庭主婦陳美霞（49歲）、保安員鄭玉珍（54歲）及教學助理陳君怡（26歲）共同被控一項意圖抗拒受到合法拘捕而襲擊罪，控罪指她們於案發當日在大埔超級城C區，意圖防止李光祐受到合法拘捕而襲擊高級警員郭文廸。陳另被控一項相同控罪，指她意圖防止鄭玉珍受到合法拘捕而襲擊警員凌兆禧。

稱被告認是物主 女警無記錄

女警陳敏利供稱，去年3月到首被告住所搜查並撿取一部手機、一張八達通及一張山崎麵包會員卡，稱首被告曾確認該手機屬於她。惟辯方質疑，陳的記事冊內沒有寫下首被告確認手機屬她時的說話。陳同意，自言「因為我記得囉」，又指這是警誡前對話，故不需記錄。她又承認，將上述證物帶返警署時，並沒將它們放入封口袋，但不認同證物或會受到非法干擾。

偵緝警員招達豪則供稱，同日他從陳手上接收上述證物後，根據法庭手令查看手機內容，並拍攝了82張照片，包括Instagram、相簿內容，及fb賬戶的上載相片紀錄。裁判官黃國輝質疑，有關紀錄只顯示賬戶上載了甚麼照片，但不知照片如何獲取；招同意。同晚他再查看該fb賬戶，發現賬戶已被遙距登出。

辯方指出，不知是誰在封存手機的證物袋上的簽名位置畫了「／」符號，招表示「相信有同事認為兩個簽名已經夠，所以快手得滯，冇將位置留畀我簽名」，他見狀便沒簽名。

辯方又向警員凌兆禧指出，案發時現場混亂，同僚踩甩第三被告的鞋令她失平衡倒地，繼而意外地與凌發生肢體接觸，並非蓄意施襲。凌不同意，稱第三被告「伸手去我條頸𢱑我個人落地」。

案件編號：FLCC1570/20