疫苗氣泡雷聲雨點小，政府要求食肆全體員工要接種一劑或兩劑疫苗，才能以C類或D類營運，增加每枱客人數目及延長堂食時間。食環署統計顯示，氣泡實施首兩周，只有超過280間食肆登記以C類或D類營運，佔全港食肆約1.6%；並有約30%員工申報因健康理由不宜接種疫苗。

有飲食業界人士表示，反映政府ABCD餐的路線圖要求極高；本港已連續7日沒有源頭不明個案，希望政府容許不需員工接種疫苗的B類食肆，符合換氣要求後，可延長一至兩小時堂食時間。

僅約450員工已打齊兩針

政府於4月29日開始實施疫苗氣泡，食肆可選擇原來的A、B類，或新增的C、D類營運。C類可增至最多6人一枱，堂食延至晚上12時，所有員工已接種一劑疫苗；D類可增至最多8人一枱，宴會上限100人，堂食至凌晨2時，所有員工完成接種兩劑疫苗。

食環署表示，截至5月12日，超過280間食肆已於該署的疫苗氣泡專題網頁登記，以C或D類模式營運，已接種第一劑疫苗的員工約3,390人，已完成接種兩劑疫苗的員工約450人，已申報因健康理由不宜接種疫苗的員工約1,350人。

三成員工稱因健康問題不宜接種

叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍表示，全港約有1.7萬間食肆，即只有約1.6%食肆登記做C或D類；當中約70%員工接種疫苗，約30%因健康問題不宜接種疫苗。

他指，ABCD餐只是路線圖，以現時全港疫苗接種率只有約17%，要食肆所有員工都接種疫苗才能做C類，是極高要求。除非全港疫苗接種率提升至40至50%，而飲食業有約80%員工接種疫苗，才有機會所有食肆都能做到C或D類，要達到此目標是漫漫長路。

可考慮增B+模式 幫助符合換氣標準食肆

他指，已連續7日沒源頭不明個案，社區開始清零，希望政府可適當放寬措施，如增設B+類模式，讓已符合每小時換氣6次的食肆，即使員工沒接種疫苗，都可延長堂食時間至晚上11至12時，相信對業界很大幫助。

黃傑龍表示，接種疫苗是個人考慮，不應涉及勞資關係；他的公司早已提供兩日打針假，但仍有大部份同事對接種疫苗感憂慮；他已向員工表明接種疫苗沒時間表，若有足夠員工接種了疫苗，才考慮集中相關員工於一間分店，令該分店可延長營業時間。

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