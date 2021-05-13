近日在高牆外，偶像組合Mirror成為熱議話題人物，有讀者聯想到社會運動中，擁有各自身份、崗位的同路人，原來已組成「社運Mirror組合」，大家為公義奮鬥，反映出自身真實面貌，且滙聚成團隊產生無限可能。願在牆內艱辛環境中，大家多深思，在冷雨狂風下，讓點滴滙聚，延續希望。

滙聚無限可能

社運Mirror組合：

鏡粉的團結認真，不同成員間的粉絲互相尊重、包容。令我起了要了解這個組合的心。網上資料顯示Mirror團隊名稱的起源是每位成員每天早上都會照鏡子，而鏡子可以反映他們自己最真實的面貌。同時，如果鏡子多於一塊，就可以反射很多或無限的可能性，比喻每位成員都是獨立和獨特，滙聚成團隊就有無限的可能性。

如果以過去的兩年看社運，各位在不同的場合、崗位參與公民社會活動的這個組合，就是「社運Mirror組合」。人數前所未見，形式多樣，效果雖然有不同，但是反映到自己真實的面貌。

兩年間我們看到很多出乎意料的結果，至今看似苦果為多，特別是濫捕、濫搜、未審先囚、重刑；被迫辭任、停筆、封咪、撤職；出逃、移民等等。但另一方面仍繼續有公義律師振聾發聵的豪筆、民主領袖的擔當、網台及獨立媒體的堅實報道、多方面持續堅定支援在囚者的行動、大眾不斷自發「懲罰式」的行動等等。可見江河永清水長流，點滴滙聚，團隊就有無限的力量，延續希望。

回應Mirror尾場呼籲香港加油，感言更勉勵大家繼續發夢，追求理想！我們必當自省，穩定前行！

社粉 敬上

磊落永不折腰

親愛的胡志偉：

大丈夫一生要經過世上磨練共多少

大丈夫一生要幾次落魄失望與心焦

冷雨狂風歷盡人格更光耀

立地頂天漢子心裏

磊落永不折腰

保佑跨過難關

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