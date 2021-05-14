立法會月尾就審議「完善」選舉制度修例，通過就梗㗎喇，不過市民贊唔贊成就人言人殊。教協會長馮偉華前排寫文，話呢次「完善」係「開民主倒車」，惹嚟去年曾參選立法會嘅教聯會副主席鄧飛反駁，鄧飛仲提到一人一票民主有3個假設。八方睇完就明白點解香港冇民主。

稱「一人一票只係迷思」

是咁的，鄧飛反駁馮偉華認為，一人一票選舉先係公平公正嘅論點，佢就覺得一人一票只係民主嘅「迷思」，因為一人一票民主有「幾個假設」，包括「每個人智商都是一樣的」、「所有人都是理性的」、「每個人都能預測未來情況」。鄧飛就認為實際上唔係咁，所以一人一票民只係民主選舉其中一種方式，馮偉華嘅講法係「誤導公眾」。

實際上係咪做到上述3個假設呢？恐怕一日有智商160嘅勞福局局長羅致光喺度，香港人嘅智商都唔會一樣，至於「預測未來」，政府官員都成日話自己「無水晶球」預測唔到，剩低「所有人都理性」，更加係天荒夜譚。

羅健熙：你叫車公情何以堪？

難怪民主黨主席羅健熙都慨嘆，「好彩民主係冇呢啲前設，如果唔係一個社會總有鄧飛呢類智者存在，會連累到社會上所有人」，「如果人人都可以預測未來都竟然係一種條件，你叫車公情何以堪？」

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