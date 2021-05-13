【本報訊】有市民前年10月發起九龍大遊行，警方驅散人群時出動水炮車清場，並向尖沙嘴清真寺門外發射藍色水柱。一名18歲男學生被指當日辱罵及掌摑警員而遭拘控，案件昨開審。辯方反指被告在警車內被警員以粗口辱罵，讀錯身份證號碼也遭連番掌摑，到達警署後又再次被掌摑，逼他道歉；他要求送院時，警員威脅要他先簽署口供：「嗱！唔抄就唔送你去醫院！ 由得你痛死為止！」最終被告被迫招認。

現已19歲的被告陳秉臻報稱學生，被控在公眾地方作出擾亂秩序行為及襲警罪，指他前年10月20日在彌敦道窩打老道交界公眾地方作出擾亂秩序行為，另襲擊警員18423及警員6185。

強迫被告道歉

辯方反對控方將被告的招認口供呈堂，指被告曾於警車上遭警員掌摑兩邊臉各三下，又被粗言穢語辱罵。有警察指被告讀錯身份證號碼，並謂：「X你老母！錯X咗呀！你係咪唔X知呀！」被告再次讀出身份證號碼，惟警員再度掌摑並喝止「錯啦」，掌摑次數達三至四下。

當被告到達尖沙嘴警署後，另一名便衣警在接見室以兇惡語氣對被告謂：「知道自己錯未！仲唔快啲道歉？」又掌摑被告謂：「道唔道歉？」被告感害怕惟有順從。

被告錄取口供時，承認自己一時情緒激動才罵警員，但警員卻將口供寫為被告承認「我見到差佬行埋嚟咪打佢囉」。被告曾向警員要求送院，卻遭警員要脅要先簽署口供的結尾聲明，「嗱！唔抄就唔送你去醫院！由得你痛死為止」。

警員18423陳文道供稱，案發當晚他看見被告站在人群前叫：「死黑警！夠膽過嚟隻揪呀！」身後人士因而起哄及辱罵警員。陳發出警告但無人理會，決定上前截查被告，但被告不斷後退，大喊：「咪X埋嚟呀！唔畀你咁又點呀！」更突然掌摑陳，導致陳的臉感疼痛。同袍警員6185拿出警棍，被告則伸手搶棍。

陳見狀遂伸手搭在被告手上，但被告繼續扯警棍，導致二人雙雙倒地，其他警員上前協助並制服被告。陳指事後聽到警員6185投訴遭被告扯到肩膀。控方播放現場片段，畫面顯示警員不斷以電筒照射站在對面的人群，又大叫：「毅進仔？毅進仔都叻過你呀！」聆訊今續。

案件編號：KCCC532/20