母親節剛過，先補祝各位媽媽母親節快樂！在這個歌頌母愛偉大的節日，眼見眾多乖仔乖女都非常孝順，陪伴媽媽逛街、吃飯、行公園。不過子女們未必知道媽媽含辛茹苦將你們養育成人的同時，可能正面對另一個人生的重大挑戰——更年期。

更年期是一個自然的現象。女性到了四十五至五十五歲之間，卵巢開始缺乏足夠卵胞來接受腦下垂體分泌的刺激，以致周期性的雌激素及孕激素越來越少，月經周期變得不規則，時早時遲，經量亦時多時少，荷爾蒙變化亦會引起各種生理及心理症狀。一般而言，更年期會持續一段時間，直至完全絕經，亦即一年以上沒有月經。此外，有些婦女因為個別原因需要切除卵巢，身體即時停止生產雌激素及荷爾蒙，亦會引起更年期的現象。

更年期婦女體內的雌激素水平急劇下降，生理上出現的常見轉變包括：潮熱，即身體突然漲紅發熱，渾身出汗及心跳加速；骨骼中鈣質快速流失，骨質組織呈疏鬆現象；膽固醇較易滯留於血管內，引起動脈粥樣硬化及冠心病。大部份女士都會或多或少經歷因內分泌變化引起的更年期不適症狀。小部份女性則較幸運，除了停經外，在整個變化過程中，不會察覺明顯的不適。

這些生理上的轉變，加上心理上的壓力，容易使情緒變得鬱結消沉、暴躁、善忘及精神難以集中，加上不少處於這個階段的婦女仍要兼顧家庭、工作、子女等各種問題，因而增加患情緒病的機會。有研究指出正值更年期的婦女患抑鬱症的風險比一般婦女多30%。

防患於未然，既然知道女性在完全停經之前的三、四年，患情緒病的風險會增加，我們更要及早提升自我覺察的能力，不要等到出現抑鬱症狀，例如超過兩星期情緒低落、感到乏力、對平時喜歡的活動喪失興趣、失眠、缺乏集中力、食慾不振等等。

事實上，更年期的不適可以通過一些方法得以紓緩。因應個別情況，亦可考慮接受荷爾蒙補充治療。情緒困擾或抑鬱症狀較明顯的婦女，則可考慮抑鬱症治療方案，包括抗抑鬱藥物例如血清素補充劑等，配合其他心理治療等等。再次強調，更年期屬於人生的一個正常階段，女士們不應感到羞於啟齒，當有不適或疑惑時，應主動徵詢醫生。

蔡曉陽 中大醫院公共衞生醫學專科醫生