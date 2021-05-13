【犯聚案】

【本報訊】市民去年8月到太古廣場悼念墮樓喪生的梁凌杰，「美國隊長2.0」馬俊文當日被票控參與受禁羣組聚集。因被控國安法罪名正在還柙的他，昨否認兩項傳票控罪。裁判官林希維處理案件時，一度不知馬因何事被還柙，問他：「你因咩事喺懲教嗰度？」案件6月28日開審，預計審期兩天。

被告馬俊文（30歲）面對兩項參與受禁羣組聚集罪，控罪指他去年8月15日下午5時02分至5時10分，以及下午5時17分至5時31分在金鐘太古廣場外犯案。控方確認同案被告「Lunch哥」李國永經已認罪及繳交罰款。

質疑為何票控兩次

馬昨沒聘請律師代表，表明審訊時將親自抗辯。他自言當日只與李國永聚集，「我同David（李國永）先至有共同目的，即係醞釀下一場時代革命嘅來臨」，同場的鄭婆婆只是悼念梁凌杰。林官解釋指控罪元素只關注「聚集」，與共同目的無關，最後馬同意只是爭議二人聚集。

此外，林官一度質疑案發時間緊接，為何要票控兩次，控方未能即時回答。馬突然謂：「不如等我答啦。因為警方係針對性咁政治檢控我哋，係政治打壓。」林官隨即制止馬，謂他只關注法律理據。最終林官自問自答：「哦，我明喇，係咪好似泊車抄牌咁，叫咗一次唔走，過咗陣又再抄多張？」控方同意。

案件編號: ESFS8-9/21