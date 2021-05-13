【本報訊】觀塘裕民坊重建在即，隨着「安記皮具」前日被市建局收回，剩餘「裕發鮮果汁」留守到最後，昨店舖貼出「光榮結業最後四天」，繼續開門做生意，早上多名市民到來緬懷一番，有人用相機拍攝，盼留住裕民坊的舊貌。

「死守」未走的鮮果汁店昨晨有兩女店員開工，她們不斷執拾和打掃，被問到被收舖後有何打算，其中一名女店員一臉茫然，「冇打算，我乜都唔知」。至於近日生意如何，有否街坊最後衝刺趕來幫襯，女店員說：「麻麻哋」。

老街坊到場緬懷

裕民坊將走入歷史，清拆重建，有不少市民到來舊地重遊，區先生童年在裕民坊附近長大，其後搬到紅磡居住，近年又搬回觀塘區，他昨到來拍下裕民坊僅有的舊貌及素描畫作，感觸良多，「想留下照片，好多童年回憶」。

將再有歷史悠久的小店被收回，一去不復返，他無奈說：「冇辦法，城市要進步，盡量保育精采嘅嘢，知道呢幾日會收返，始終都要收，因為咁舊，唔可以話一小撮人爭取，就阻礙城市進步，爭取要取平衡，留返舊嘢，城市都要發展。我細個都幫襯街頭小食，自己又會喺度擺吓檔，賣吓書，賺一個幾毫買零食。」

在附近街頭擺檔做鐘錶維修的佘先生，對於將來能否繼續經營認為言之過早，「冇咩打算，冇計劃，無言以對，今日唔知聽日事，喺度擺咗幾十年檔，無言以對」。