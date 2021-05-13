立法會將於月底通過「完善」香港選舉制度，政府可以按原訂計劃於9月舉行新一屆選舉委員會選舉，之前有傳媒報道，不少建制中人、特別是新納入選委選民的人已開始部署9月出戰。但民主派陣營人士稱，不少民主派專業界別人士，包括一些現任選委或一些較開明專業人士組織，已私下表明無意參選，直言連拿取提名入閘也有困難，更不要說能否勝出。

或參選立會功能組別

有現屆屬民主派專業界別的選委說，原本9月選舉，「𠵱家有興趣嘅人應該已經開始問有冇人想選，睇下埋唔埋到條隊出選」，但以他所屬的界別為例，現在完全「靜英英」，沒有任何人提出討論選選委。

他認為除了考慮政治風險外，在新選舉制度下，不少民主派票倉已一分為二，一半由指定團體提名，「坦白講，有啲團體連名都未聽過，而且百分百係建制陣營，只會提名自己人」，餘下一半議席又大多已經改為團體票，「以往用個人票，某啲專業界別入面會多民主派支持者，要贏有好大機會，但𠵱家你個會會員再多都好，個會都係得一票，隨時要搵足夠嘅會提名入閘都困難」。

他預期，不少民主派專業界別會放棄選選委，反而仍保留個人票的立法會功能議席或會有專業界別的民主派人士想參選，「不過𠵱家到12月選立會仲有半年以上，到時政治氣氛係點冇人知，所以一切言之尚早」。

季陶

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