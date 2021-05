中聯辦及親中傳媒上月先後圍攻大律師公會主席夏博義,點名批評夏博義為「反華政客」,特首林鄭月娥其後配合說,若有證據顯示大律師公會違法,政府就要採取行動。夏博義今早出席立法會一委員會會議後,被傳媒追問近日有否約見中聯辦等問題,他僅回應指現階段不會再作補充。

今早夏博義在立法會會議室外被傳媒追問,近日有否約見中聯辦溝通、有沒有辭任大律師公會主席的壓力等,夏博義搖頭並指自己早前已就此發表回應,現階段不會再作補充(I don’t have anything to add to it)。

翻查資料,中聯辦上月25日發聲明炮轟夏博義「公然為違法者張目」,直指若大律師公會被「這種喪失職業操守的外國政客把持」,只會「走上一條不歸路」。夏博義即日回覆傳媒查詢時已表明,自己反對暴力行為,絕非「反華政客」,指自己歡迎與中聯辦人士「面對面澄清」;其後夏博義在上月29日接受《星島日報》專訪時透露,他已退出英國自由民主黨,自己非政客亦不「反華」,更指「國安法」是「合法且有時是必要的」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)