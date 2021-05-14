中聯辦及親中傳媒上月先後圍攻大律師公會主席夏博義，點名批評夏博義為「反華政客」，特首林鄭月娥其後配合說，若有證據顯示大律師公會違法，政府就要採取行動。夏博義今早出席立法會一委員會會議後，被傳媒追問近日有否約見中聯辦等問題，他僅回應指現階段不會再作補充。

今早夏博義在立法會會議室外被傳媒追問，近日有否約見中聯辦溝通、有沒有辭任大律師公會主席的壓力等，夏博義搖頭並指自己早前已就此發表回應，現階段不會再作補充（I don’t have anything to add to it）。

翻查資料，中聯辦上月25日發聲明炮轟夏博義「公然為違法者張目」，直指若大律師公會被「這種喪失職業操守的外國政客把持」，只會「走上一條不歸路」。夏博義即日回覆傳媒查詢時已表明，自己反對暴力行為，絕非「反華政客」，指自己歡迎與中聯辦人士「面對面澄清」；其後夏博義在上月29日接受《星島日報》專訪時透露，他已退出英國自由民主黨，自己非政客亦不「反華」，更指「國安法」是「合法且有時是必要的」。

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